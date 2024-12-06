Çinili Cami imamı Dursun Şahin'den silahlı şov! Kendisini bu sözlerle savundu

Üsküdar Çinili Camii İmam Hatibi Dursun Şahin, temmuz ayında Anadolu Ajansı'nın haberine konu oldu. Haberde, Şahin’in son altı aydır ABD’nin Maryland Eyaleti’ndeki Amerika Diyanet Merkezi'nde imamlık yaptığı, ayrıca New York’ta sokak müzisyenlerinin çaldığı enstrümanlara ilahiler okuyarak eşlik ettiği ve bu şekilde çevredeki insanların ilgisini İslam’a çektiği ifade edildi.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Adından sıkça söz ettiren İmam Şahin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İki elinde silah tutarken çekilmiş bir fotoğrafına "I am from Texas" notunu ekleyen Şahin, kısa bir süre sonra bu paylaşımı sildi.

Konuya ilişkin Gerçek Gündem’e açıklama yapan bir Diyanet personeli, Şahin’in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yakınlığıyla bilindiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Şu görüntüyü Atatürkçü bir imam müezzin paylaşsa şimdi ihraç edilmişti. Kendisi Diyanet İşleri Başkanımızın Prensi. En iyi görevlere hep bu isim verilir. Bu imam bu silahları kime kaldırdı?"

"SİLAH BENİM SEVDAM"

Gerçek Gündem’e konuşan Üsküdar Çinili Camii İmam Hatibi Dursun Şahin kendisini bu sözlerle savundu:

“Ben Trabzon-Tonyalıyım. Bizler silahı severiz. Küçüklükten gelen bir şey bu. Millet ev, araba sever… Ben de silah severiz. Silah benim sevdam. Size konuşan bir Diyanet personeli ‘fotoğrafı paylaşan bir Atatürkçü imam olsa başına neler gelirdi?’ diye sormuş. Ben de Atatürkçüyüm. Atatürk aşkı ile doğdum. O aşk ile de öleceğim. Ayrıca ben Teksas’ta gördüm. İnsanların evi cephanelik. İnsanlarda keleşler var. Bu çok normal bir şey. Bu fotoğrafta özenilecek bir durum yok."