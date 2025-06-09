Çin'in ABD sevkiyatları sert düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çin'in ABD sevkiyatları sert düştü

Çin’in Mayıs ihracat verileri beklentilerin altında kaldı. ABD’ye yapılan ihracattaki sert düşüş dikkat çekerken, nadir toprak metalleri sevkiyatı rekor kırdı.

Çin'in ihracatı 2025 Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.8 artarak 316.1 milyar dolara ulaştı. Ancak bu artış, yüzde 5 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında kaldı. Çin Gümrük İdaresi verilerine göre bu, son üç ayın en yavaş artışı olarak kayda geçti. Özellikle ABD’ye yapılan ihracatta yaşanan yüzde 34.5'lik sert düşüş dikkat çekti. Bu düşüş, son beş yılın en büyük gerilemesi oldu.

Uzmanlar, bu düşüşün Trump döneminden kalma tarifelerin ve Washington-Pekin hattındaki ticari belirsizliklerin etkisiyle gerçekleştiğini belirtiyor. Buna karşın Çin’in Japonya, Tayvan, Avustralya, Avrupa Birliği ve ASEAN ülkelerine ihracatı artış gösterdi. Güney Kore’ye yapılan ihracat ise yüzde 1.2 azaldı.

Öte yandan Çin’in nadir toprak metalleri ihracatı bir önceki aya göre yüzde 23 artarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD ve Çin’in üst düzey ticaret temsilcileri pazartesi günü Londra’da yeniden masaya oturacak. Görüşmelerin, bu kritik mineraller üzerindeki gerilimi azaltabileceği ifade ediliyor.

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