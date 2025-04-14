Çin'in açıkladığı ekonomi verileri uzmanları şaşkına çevirdi

Çin’in ihracatı Mart 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artarak 313,9 milyar dolara ulaştı. Bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 4,4’lük büyümenin çok üzerinde gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde yalnızca yüzde 2,3’lük bir artış yaşanmışken, Mart ayında gelen bu hızlı yükseliş Ekim 2024'ten bu yana en sert ihracat büyümesi olarak kayıtlara geçti. Uzmanlara göre bu artışın temel nedeni, yürürlüğe girmesi beklenen yeni ABD tarifeleri öncesi şirketlerin sevkiyatlarını hızlandırması.

2025'İN İLK ÇEYREĞİNDE TOPLAM İHRACAT 853,7 MİLYAR DOLAR OLDU

Ocak-Mart 2025 dönemini kapsayan ilk çeyrekte Çin’in toplam ihracatı yüzde 5,8 artışla 853,7 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde Çinli ihracatçılar, tarım ürünlerinde yüzde 5,7, gübrede yüzde 42,7, mekanik ve elektronik ürünlerde yüzde 7,6, ev aletlerinde yüzde 8,7, cep telefonlarında yüzde 0,4 ve sıvı kristal ekranlarda yüzde 8,4 oranında artış kaydetti. Özellikle gübre ihracatındaki dikkat çekici sıçrama, dünya genelinde artan tarım üretimi ve gıda güvenliği endişeleriyle ilişkilendiriliyor.

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NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ VE ÇELİK DÜŞÜŞTE

Çin’in bazı geleneksel ihracat kalemlerinde ise gerileme gözlemlendi. Nadir toprak elementlerinin ihracatı yüzde 10,9, çelik ihracatı yüzde 4,8, seramik ürünleri ihracatı ise yüzde 19,3 azaldı. Uzmanlar, bu düşüşlerde küresel talebin yavaşlaması, çevresel düzenlemeler ve bazı ülkelerin Çin’e bağımlılığı azaltma çabalarının etkili olduğunu belirtiyor.

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EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI GÖSTEREN BÖLGELER

Çin’in ihracatının yöneldiği bölgeler incelendiğinde, en büyük artış Hindistan’a yapılan ihracatta yaşandı. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 13,8 oranında yükseldi. Hong Kong’a yüzde 8,3, ASEAN ülkelerine yüzde 8,1, Birleşik Krallık’a yüzde 6,2, ABD’ye yüzde 4,5, Japonya’ya yüzde 2,8 ve Avrupa Birliği’ne ise yüzde 3,7’lik ihracat artışı kaydedildi. Buna karşılık, Rusya’ya ihracat yüzde 6,3, Güney Kore’ye yüzde 1,7 ve Avustralya’ya yüzde 4,6 oranında geriledi.

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YENİ TARİFELER ÖNCESİ STRATEJİK SEVKİYAT

Çin’in ihracatındaki bu sıçramanın temel nedenlerinden biri, ABD'nin uygulamaya koyacağı yeni tarifelerdir. Şirketler, tarifeler yürürlüğe girmeden önce ürünlerini ABD’ye ulaştırmak için Mart ayında sevkiyatlarını hızlandırdı. Bu durum, dış ticaret verilerine geçici fakat çarpıcı bir şekilde yansıdı.

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KÜRESEL TİCARETTE ÇİN’İN ROLÜ GÜÇLENİYOR

Mart 2025 verileri, Çin’in küresel ticaretteki belirleyici rolünü yeniden ortaya koydu. Her ne kadar bazı ürün gruplarında daralma yaşansa da, geniş ürün yelpazesi ve stratejik sevkiyat hamleleriyle Çin, küresel tedarik zincirindeki yerini sağlamlaştırdı. Bu durum, 2025’in ikinci çeyreğinde de Çin'in ticaret performansının yakın takibe alınacağını gösteriyor.