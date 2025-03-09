Çin'in döviz rezervleri giderek yükseliyor! 3 trilyon 230 milyar dolara ulaştı

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Şubat 2025 dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, şubat sonunda bir önceki aya göre 18,2 milyar dolarlık artış kaydetti.

Ocak ayına kıyasla yüzde 0,57 artış gösteren rezervlerin toplam değeri, 3 trilyon 230 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada, şubat ayında ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının karışık seyrettiği belirtilerek, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı vurgulandı.

Çin'in döviz rezervleri, 15 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.