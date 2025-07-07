Çin’in döviz rezervlerinde 10 yıllık rekor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çin’in döviz rezervlerinde 10 yıllık rekor

Çin’in döviz rezervleri, doların değer kaybı ve artan altın alımları sayesinde Haziran 2025’te 3.317 trilyon dolara yükseldi. Ekonomik dengelerde önemli bir gelişme yaşandı.

Çin’in yabancı para rezervleri, Haziran 2025’te 32.2 milyar dolar artarak 3.317 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, Aralık 2015’ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak öne çıktı. Çin Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre Mayıs ayında 3.285 trilyon dolar olan rezervler piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Rezervlerdeki artışta ABD dolarının diğer önemli para birimleri karşısında değer kaybetmesi etkili oldu. Haziran ayında yuan dolar karşısında yüzde 0.45 değer kazanırken, dolar önemli para sepetine karşı yüzde 2.7 oranında değer kaybetti. Çin Merkez Bankası, yıl içinde sekizinci kez altın rezervlerini artırdı. Altın stokları Mayıs sonundaki 73.83 milyon onstan Haziran sonunda 73.90 milyon onsa yükseldi. Altın rezervlerinin değeri de 241.99 milyar dolardan 242.93 milyar dolara çıktı.

Bu gelişmeler, ticaret savaşları, faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik gerilimlerin sürdüğü ortamda Çin ekonomisinin dirençli duruşunu gösteriyor.

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