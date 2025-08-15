Çin'in ekonomik veriler çinkoda düşüş yarattı

Çin'in sanayi üretimi Temmuz ayında son yedi ayın en düşük seviyesine gerileyerek, üç aylık bir zirveden düşüş gösterdi. Aynı dönemde perakende satışlar da ivme kaybederek son altı ayın en düşük seviyesine indi. İşsizlik oranı ise son dört ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Bu veriler, Çin'deki ekonomik toparlanmanın yavaşladığını ve çinko talebinin zayıfladığını gösteriyor.

TEDARİK TARAFINDAKİ BASKILAR

Çinli metal rafinerileri, aşırı kapasite ve güney bölgelerindeki yoğun yağışlar nedeniyle üretimlerini azalttı. Bu durum, çinko arzında ek baskılara yol açtı. Ayrıca, Teck Resources'ın Red Dog madeni birinci çeyrekte %20 üretim kaybı yaşarken, Nyrstar yıllık üretimini %25 oranında azalttı.

LME STOKLARINDAKİ DÜŞÜŞ VE PİYASADAKİ TEPKİLER

Londra Metal Borsası (LME) çinko stokları, Temmuz 2025'ten bu yana %30 oranında azalarak 78.475 ton seviyesine geriledi. Ancak, piyasa bu düşüşe rağmen stokların tükenmesi konusunda endişe taşımıyor. Analistler, çinko piyasasının arz fazlasına doğru ilerlediğini belirtiyor. LME çinko vadeli işlemleri, yılbaşından bu yana %4 oranında değer kaybetti ve zaman aralıkları küçük bir contango gösteriyor, bu da fiziksel arz sıkıntısının olmadığına işaret ediyor.

ÇİN'İN ÜRETİM ARTIŞI

Çin, Kongo ve Rusya'dan gelen konsantre arzının artmasıyla birlikte çinko üretimini artırdı. Ocak-Temmuz 2025 döneminde Çin'in rafine çinko üretimi yıllık bazda %4 oranında arttı. Ancak, bu ek üretim büyük ölçüde iç piyasada kaldı ve ihracat sadece 12.700 ton seviyesinde gerçekleşti.

ABD'YE YÖNELİK ÇİNKO SEVKİYATLARI

Ticaret firması Trafigura, LME depolarından çinko çekerek bir kısmını ABD'ye sevk etti. Bu hareketin, Nyrstar'ın Ekim ayında planlanan 21 günlük bakım duruşu öncesinde ABD'deki sözleşmeleri karşılamak amacıyla yapıldığı düşünülüyor. Ayrıca, ABD'nin kritik mineral listesinde yer alan çinko için olası ithalat tarifeleri öncesinde bu sevkiyatlar stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.Reuters+1