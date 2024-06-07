Çin'in en yüksek şelalesinin gizli su borusu olduğu ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Çin'in en yüksek şelalesinin gizli su borusu olduğu ortaya çıktı

Bir yürüyüşçü, Çin'in en yüksek şelalesini besleyen gizli bir su borusunu keşfetti. Milyonlarca turistin ziyaret ettiği Yuntai Dağı Şelalesi'nin doğal olmadığı ortaya çıkınca, yetkililer özür dilemek zorunda kaldı.

Çin'in turistik cazibe merkezlerinden biri olan Yuntai Dağı Şelalesi, beklenmedik bir keşifle gündeme oturdu. 324 metre yüksekliğiyle milyonlarca turisti cezbeden bu etkileyici şelalenin, aslında gizli bir su borusuyla beslendiği ortaya çıktı. Bir yürüyüşçünün tesadüfen fark ettiği bu boru, doğal güzelliğin arkasındaki gerçeği gün yüzüne çıkardı ve büyük bir tartışma başlattı.

Yuntai Dağı Şelalesi, bir milyar yılı aşkın antik jeolojik oluşumlarıyla dikkat çeken bir yer. Ancak, şelalenin güzelliğini korumak ve özellikle kurak mevsimlerde etkileyici görünmesini sağlamak amacıyla yetkililerin su borusu kullanması, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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