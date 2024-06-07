Çin'in en yüksek şelalesinin gizli su borusu olduğu ortaya çıktı

Çin'in turistik cazibe merkezlerinden biri olan Yuntai Dağı Şelalesi, beklenmedik bir keşifle gündeme oturdu. 324 metre yüksekliğiyle milyonlarca turisti cezbeden bu etkileyici şelalenin, aslında gizli bir su borusuyla beslendiği ortaya çıktı. Bir yürüyüşçünün tesadüfen fark ettiği bu boru, doğal güzelliğin arkasındaki gerçeği gün yüzüne çıkardı ve büyük bir tartışma başlattı.

Yuntai Dağı Şelalesi, bir milyar yılı aşkın antik jeolojik oluşumlarıyla dikkat çeken bir yer. Ancak, şelalenin güzelliğini korumak ve özellikle kurak mevsimlerde etkileyici görünmesini sağlamak amacıyla yetkililerin su borusu kullanması, sosyal medyada büyük tepki topladı.