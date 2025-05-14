Çin’in gizli enerji silahı ortaya çıktı! Küresel hamle

Çin, enerji güvenliği ve sürdürülebilirlik arayışında çığır açan bir adım attı. Gansu eyaletindeki Wuwei kentinde bulunan torium bazlı erimiş tuz reaktörü, geçtiğimiz aylarda test çalışmalarına başladı.

Geleneksel uranyum reaktörlerinden farklı olarak torium yakıtıyla çalışan bu reaktör, düşük karbon emisyonu ve yüksek güvenlik vaatleriyle küresel enerji piyasalarında heyecan oluşturdu.

Uzmanlar, Çin’in bu hamlesinin, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak enerji güvenliğini yeniden tanımlayabileceğini belirtti.

TORİUM REAKTÖRÜNÜN FARKI NE?

Torium, uranyuma kıyasla daha yaygın bulunan ve radyoaktif atık üretimi açısından daha az risk taşıyan bir element.

Wuwei’deki reaktör, erimiş tuz teknolojisiyle toriumu enerji üretiminde kullandı. Bu yöntem, yüksek sıcaklıklarda çalışabilen ve kaza riskini minimize eden bir sistem sundu.

Çin Bilimler Akademisi’nden Prof. Dr. Yan Jisheng, projenin liderlerinden biri olarak, “Torium reaktörleri, enerji üretiminde sürdürülebilirlik ve güvenliği bir araya getiriyor. Wuwei’deki başarı, bu teknolojinin ticari ölçekte uygulanabilirliğini kanıtlayabilir” dedi.

Uluslararası alanda da yankı bulan bu gelişme, MIT’den nükleer enerji uzmanı Prof. Dr. Andrew C. Kadak’ın dikkatini çekti.

Kadak, Nature dergisine verdiği demeçte, “Çin’in torium reaktörüne yaptığı yatırım, küresel enerji politikalarını etkileyebilir. Ancak, teknolojinin ekonomik uygulanabilirliği ve uzun vadeli etkileri henüz net değil” yorumunda bulundu. Kadak, reaktörün düşük atık üretimi ve güvenlik avantajlarının, geleneksel nükleer santrallere alternatif olabileceğini vurguladı.

ENERJİ GÜVENLİĞİNDE STRATEJİK HAMLE

Çin’in torium reaktörü, yalnızca teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda enerji güvenliği açısından stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Ülke, kömür bağımlılığını azaltma ve yenilenebilir enerji kaynaklarını çeşitlendirme hedefiyle hareket ediyor. Bloomberg’in 2025 raporuna göre, Çin geçtiğimiz yıl yenilenebilir enerjiye 800 milyar doların üzerinde yatırım yaptı, ancak altyapı sınırlamaları ve fosil yakıtların baskınlığı hala büyük bir engel teşkil ediyor. Torium reaktörleri, bu denklemi değiştirebilecek bir potansiyel taşıyor.

Londra merkezli enerji analisti Dr. Mycle Schneider, World Nuclear Industry Status Report’ta, Çin’in torium teknolojisine yönelmesinin, enerji bağımsızlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. Schneider, “Çin, torium reaktörleriyle hem çevresel hedeflerine ulaşmayı hem de küresel enerji piyasalarında liderliği ele geçirmeyi hedefliyor” dedi. Ancak, Schneider’e göre, teknolojinin yaygınlaşması için maliyetlerin düşürülmesi ve uluslararası iş birliği kritik önem taşıyor.

KÜRESEL ENERJİ YARIŞINDA YENİ BİR OYUNCU

Çin’in Wuwei’deki torium reaktörü, küresel enerji yarışında yeni bir dönemin habercisi olabilir.

ABD, Hindistan ve Avrupa Birliği de torium bazlı teknolojilere ilgi gösteriyor, ancak Çin’in bu alanda öncü konumu dikkat çekti. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, torium reaktörleri, 2040’a kadar küresel enerji üretiminin %5’ini oluşturabilir. Bu, özellikle karbon nötr hedeflerine ulaşmak isteyen ülkeler için önemli bir fırsat.

Ancak, teknolojinin önünde hala engeller var. Oxford Üniversitesi’nden enerji politikaları uzmanı Prof. Dr. Nick Eyre, torium reaktörlerinin ticari ölçekte yaygınlaşmasının en az 10-15 yıl alabileceğini belirtiyor. Eyre, “Çin’in Wuwei’deki denemeleri umut verici, ancak altyapı maliyetleri ve teknik karmaşıklıklar, bu teknolojinin kısa vadede ana akım olmasını zorlaştırıyor” dedi.

GELECEK NE GETİRECEK?

Çin’in torium reaktörü, enerji güvenliği ve çevre dostu teknolojiler açısından umut vaat ediyor. Wuwei’deki testlerin başarısı, bu teknolojinin küresel ölçekte benimsenmesini hızlandırabilir. Ancak, uzmanlar, uluslararası iş birliği ve şeffaflığın, teknolojinin güvenilirliğini artırmak için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Çin’in bu hamlesi, enerji dünyasında yeni bir sayfa açarken, diğer ülkeleri de yenilikçi çözümler aramaya teşvik etti.

Gansu’nun Wuwei kentinden yükselen bu sessiz devrim, enerji geleceğini şekillendirme potansiyeli taşıyor. Dünya, Çin’in torium reaktörünün sonuçlarını merakla bekledi.