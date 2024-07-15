Çin'in gizli savaş planı deşifre oldu. Uydu fotoğrafları her şeyi ortaya çıkarttı

Google Earth tarafından 29 Mayıs'ta çekilen uydu fotoğrafları, ABD'li savaş uzmanları tarafından uzunca bir süre incelendikten sonra korkutucu bir gerçeği ortaya çıkarttı.

Fotoğraflarda bir uçak gemisi maketi ve ABD'ye ait hayalet savaş uçaklarına benzeyen 20'den fazla jet uçağının replikası gözüküyor.

ABD'li savaş uzman Andrew McCormick ise görüntüler hakkında "Bunlar açık bir şekilde replika va birçoğunun ciddi şekilde hasar adlığı anlaşılıyor. Çin, artan gerilime karşı ABD uçaklarının maketleriyle tatbikat yaparak savunma ve hücum yeteneklerini pekiştirmeye çalışıyor" açıklamasında bulundu.

Singapur'daki S. Rajaratnam Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak görev alan Collin Koh, söz konusu tatbikatların Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ABD Donanması'ndan gelen tehditleri etkisiz hale getirmek için uzun menzilli balistik ve seyir füzesi sistemleri kurma çabalarını yansıttığını belirttikten sonra "Genel olarak ABD ve müttefik deniz kuvvetleri, Pekin hükümeti tarafından bir tehdit olarak algılanan güç yansıtma yetenekleri nedeniyle doğal hedef kabul ediliyor" dedi. Koh, bunun Pekin'in gerçekçi savaşları simüle etmeye yönelik artan vurgusuyla uyumlu olacağını ve "Pekin'in savaş zamanı senaryolarının, özellikle Güney Çin Denizi veya Tayvan'da bir çatışma durumunda Amerikalılara karşı karşı müdahaleyi hedeflediği"nin altını çizdi.

Uzman isim ayrıca, tatbikatın Çin Halk Ordusu'nun kıtalararası menzilli sistemlerini kapsaması durumunda, Guam, Alaska ve Hawaii gibi hedeflere yönelik saldırı denemeleri yapılmış olabileceğini de sözlerine ekledi.

Çin Halk Ordusu uzun zamandır tatbikatlarının belirli bir amaca yönelik olmadığını savunuyor, ancak sahte hedefler bazen -kazara ya da kasıtlı olarak - onun düşüncesini ele verebiliyor.

2015 yılında Çin devlet televizyonu CCTV, Çin Halk Ordusu'na bağlı birliklerinin Tayvan Başkanlık Ofisi'ne çok benzeyen bir binanın yakınında çatışma simulasyonuna katıldıkları görüntüleri yayınladı.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nden kıdemli analist Malcolm Davis, tatbikatın Çin Halk Ordusu'nun Batı Pasifik'teki ABD ve müttefik deniz kuvvetlerinin daha doğudaki potansiyel savaş bölgelerine erişimini engellemeyi amaçlayan karşı müdahale stratejisine uygun göründüğünü söyledi. Davis ayrıca "Bu, Çin'in saldırı kabiliyetlerinin, askeri üste belirli bir yere tam olarak vurmadan önce hedefi görüntülemek ve savaş başlığını yönlendirmek için muhtemelen elektro-optik veya sentetik açıklıklı bir radar terminali rehberlik sistemine sahip olacağı anlamına geliyor" dedi.

Uzmanlara göre söz konusu tatbikatlar, Çin Halk Ordusu'nun "uçak gemisi gibi denizde hareket eden bir hedefi vurmayı amaçlayan balistik füze" gibi senaryolarda hassasiyetini artırmasına olanak tanıyor.

Ayrıca çölde tatbikat yapmanın Çin ordusunun, havaalanları gibi kara hedeflerine yönelik uzun menzilli konvansiyonel hassas vuruşlar yapma kabiliyetini artırmasına yardımcı olacağı da söylenenler arasında.

Hong Konglu askeri analist Leung Kwok-leung, uydu görüntülerinin F-22'lerin çoğunun konuşlu olduğu Alaska'ya simüle edilmiş bir saldırıyı işaret ettiğine vurgu yaparak "Alaska, ABD'deki en önemli ulusal füze savunma sisteminin üssü konumunda. Geçtiğimiz yıl, Çin'in casus balonunu düşürmek için bir F-22 kullanıldı. Bu da F-22'nin füze savunma sistemi görevini de üstlendiğini gösterdi" dedi.

Düşünce kuruluşu Rand Corporation'ın kıdemli uluslararası savunma araştırmacısı Timothy Heath de "Çinliler maketleri saklamıyor. Çünkü bu bir gövde gösterisi" ifadelerini kullandı. Heath sözlerini "Çinlilerin, ABD ordusunun bunu, Çin'in askeri eğitim ve hazırlık konusunda ciddi olduğunun bir hatırlatıcısı ve ABD'ye karşı bir uyarı olarak görmesini istemesi de mümkün olabilir" diye sonlandırdı.

Görüntülerin Taklamakan Çölü'ndeki Qakilik Üssü'nde çekildiği söylenen görüntüler hakkındaÇin'den resmi bir açıklama gelmedi.