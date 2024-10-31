Çin'in imalat verileri 50,1'e yükseldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çin'in imalat verileri 50,1'e yükseldi

Çin'in resmi NBS İmalat PMI verileri Ekim 2024'te 50,1'e yükseldi. Bu artış, fabrika faaliyetlerinde Nisan ayından bu yana ilk genişlemeyi işaret ediyor.

Çin’de resmi NBS İmalat PMI endeksi Ekim ayında 50,1 seviyesine çıkarak Eylül ayındaki 49,8’den hafif bir artış kaydetti ve piyasa beklentilerinin de üzerine çıktı. Bu yükseliş, fabrika faaliyetlerinde Nisan ayından bu yana ilk genişlemeyi temsil ederken, üretim altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı (52,0).

Yeni siparişler beş aylık düşüşün ardından stabilize olurken (50,0), yabancı satışlar daha hızlı bir daralma gösterdi (47,3). Ayrıca, satın alma seviyeleri son beş ayın en düşük daralmasını kaydetti (49,3) ve istihdam kayıpları yavaşladı (48,4). Teslimat süreleri daha hafif bir hızla uzarken (49,6), maliyet tarafında dört ay sonra ilk kez girdi fiyatları arttı (53,4). Çıkış fiyatlarında ise beş ayın en düşük düşüşü görüldü (49,9). Son olarak, iş dünyası güveni dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı (54,0).

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