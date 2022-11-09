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Çin'in roket enkazı Filipinler açıklarına düştü

Çin'e ait olduğu değerlendirilen ve daha önce atmosfere girdiği tespit edilen roketin enkazı, Filipinler açıklarında bulundu.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 22:02
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Çin'in roket enkazı Filipinler açıklarına düştü

Çin'in roket enkazı Filipinler açıklarına düştü
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Filipinler Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, bulunan enkaz büyük ihtimalle Çin'den 31 Ekim'de fırlatılan Long March 5B roketine ait parçalar.

Ajans daha önce roket parçalarının ülkenin batısındaki Palawan bölgesine düşebileceği konusunda halkı uyarmıştı. Uzmanlar, üzerinde Çin bayrağının bir parçası olduğu tahmin edilen simgeler dahil tüm fotoğrafları incelediklerini açıkladı.

Ayrıca Filipinli yetkililer, Birleşmiş Milletlerin (BM) iki anlaşması kapsamında, uzaya roket fırlatma denemelerinden kaynaklanan hasar ya da yaralanmalar için tazminat talep etmeye çabaladıklarını açıkladı.

Roketin dördüncü kontrolsüz dönüşü

Çin'in Long March 5B roketlerinin daha önce yaptığı denemelerde kontrolsüz olarak yeryüzüne dönmesi endişeye neden olmuştu.

İnsansız test uçuşu için Mayıs 2020'de yörüngeye fırlatılan Şıncou uzay mekiğini taşıyan Long March 5B roketi Batı Afrika kıyılarına düşmüş, Fildişi Sahili'nin farklı bölgelerinde enkaz parçaları bulunmuştu.

Nisan 2021'de uzay istasyonunun çekirdek modülü Tienhı'yı taşıyan Long March 5B de Hint Okyanusu'nda Maldiv Adaları açıklarında bir bölgeye düşmüştü.

En son, Temmuz 2022'de istasyona yollanan ilk laboratuvar modülü Vıntien'i taşıyan Long March 5B ise yine Hint Okyanusu'na düşmüş, parçaları Malezya'ya kadar yayılmıştı.

ABD Uzay Komutanlığı, 4 Kasım'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'e ait roketin, Pasifik Okyanusu'nun orta-güney dolaylarına düşmesinin beklendiğini belirtmişti.

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