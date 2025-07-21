Çin’in sanayi hamlesi demir cevheri fiyatlarını ateşledi

Çin hükümeti, çelik üretiminde israfı önlemek ve sektörün kapasite fazlasını dizginlemek amacıyla yeni tedbirleri devreye aldı. Bu adımlar sayesinde Çinli çelik fabrikalarının kârlılığı artarken, üretim oranlarında da dikkat çekici bir artış yaşandı. Üretimin artması, doğal olarak demir cevheri talebini de yukarı çekti. Pazartesi günü demir cevheri vadeli işlemleri ton başına 800 yuanı aşarak neredeyse beş ayın zirvesine ulaştı. Bu artış, sadece Çin'in çelik politikasıyla sınırlı değil. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın kısa süre önce açıkladığı büyüme kararlılığı taahhüdü de piyasalara güven verdi.

TEDARİKTE DARALMA: BREZİLYA VE AVUSTRALYA GERİ ÇEKİLİYOR

Fiyat artışının bir diğer nedeni ise arz tarafındaki sıkışma. Dünyanın en büyük demir cevheri ihracatçıları arasında yer alan Brezilya ve Avustralya, sevkiyatlarında gözle görülür bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, küresel tedarik zincirinde daralmaya neden olurken, stokların da hızla tükenmesine yol açtı. Hem iç piyasa hem de uluslararası piyasalarda oluşan arz-talep dengesizliği, demir cevheri fiyatlarının artmasında etkili oldu. Özellikle Çin limanlarında gözlenen stok azalışı, fiyatların önümüzdeki dönemde daha da yükselebileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

SANAYİ EYLEM PLANI: 10 SEKTÖRE CAN SUYU

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı’nın yürürlüğe koyduğu geniş çaplı eylem planı, yalnızca çelik sektörüyle sınırlı kalmayacak. Bakanlık, makine, otomotiv ve elektrikli ekipman gibi temel alanlarda büyümenin korunacağını açıkladı. Planda yer alan diğer sektörler arasında demir dışı metaller, petrokimya ve inşaat malzemeleri de bulunuyor. Bu stratejik plan, sanayi emtialarına olan talebin orta ve uzun vadede yüksek kalacağının sinyalini veriyor. Uzmanlara göre, demir cevheri gibi temel girdilerdeki fiyat artışları bu yapısal dönüşümün sadece bir başlangıcı olabilir.