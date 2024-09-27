Çin’in sanayi kârları yavaşladı

Çin’in büyük sanayi firmalarının kârları, 2024’ün ilk yedi ayında yüzde 3,6 artış gösterdi. Ancak, Ocak-Ağustos döneminde bu artış yıllık bazda yüzde 0,5’e geriledi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu, bu yavaşlamanın nedenlerini etkili piyasa talebinin yetersizliği, bazı bölgelerdeki yüksek sıcaklık, şiddetli yağış ve sellerin etkisi ile yüksek baz rakamına bağladı.

Büro, tüm bu zorluklara rağmen endüstriyel kârların büyüme trendini sürdürdüğünü belirtti. Yüksek teknoloji üretimi gibi yeni büyüme itici güçlerinin nispeten hızlı büyümeye devam ettiğini ve endüstriyel ekonominin yüksek kaliteli gelişiminin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

Bu veriler, Çin’in sanayi sektörünün karşılaştığı zorluklara rağmen büyüme potansiyelini koruduğunu gösteriyor. Özellikle yüksek teknoloji üretimi, sanayi kârlarının artışında önemli bir rol oynuyor. Çin’in sanayi ekonomisi, yüksek kaliteli gelişim hedeflerine doğru ilerlemeye devam ediyor.