Çin'in şelalesi de çakma çıktı. En yüksek kesintisiz şelale diye tanıtılıyor

Her şeyin çakmasını yapmalarıyla eleştiri alan ve bilinen Çin’in şelalesi bile çakma çıktı. Yuntai Dağı Şelalesi'ne suyun boruyla taşındığı ortaya çıktı. Video sosyal medyada yayıldı. Olay Çin'de de büyük yankı uyandırdı.

Şelale "Çin'in en yüksek kesintisiz şelalesi" olarak tanıtılıyor.

İddiaya göre ise yetkililer "küçük bir iyileştirme" yaptıklarını belirtti. Videoyu bir dağ yürüyüşçüsünün çektiği de öğrenildi.

Videoda suyun kaya yüzeyine takılmış borudan aktığı görülüyor.

VİDEO MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Video Çin'in Twitter'ı Weibo'da 14 milyondan fazla, Çin'in TikTok'u Douyin'de ise yaklaşık 10 milyon kez görüntülendi.

İŞT EO GÖRÜNTÜLER: