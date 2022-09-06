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Çin’deki depremde can kaybı 65’e yükseldi

Çin’in Sichuan eyaletinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 65’e yükseldi. 243 ev yıkıldı 7 hidroelektrik santrali zarar gördü

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 14:21
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Çin'in Sichuan eyaletindeki depremde ölü sayısı yükseliyor. 65 kişi hayatını kaybetti 243 bina yıkıldı

Çin’deki depremde can kaybı 65’e yükseldi
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Çin'deki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Çin’in Sichuan eyaletinde dün yerel saatle 12.52’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, depremde can kaybı sayısının 65’e yükseldiği, 56’sının durumu ağır olmak üzere 248 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği, kayıp 12 kişiye ise henüz ulaşılamadığı ifade edildi.

Deprem sonucu 243 evin yıkıldığı, 13 bin ev ve 7 hidroelektrik santralinin hasar gördüğü, bazı otoyolların ise kullanılamaz hale geldiği bildirdi.
Çin resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde mahsur kalan 200’den fazla kişiyi tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Depremin merkez üssü Luding bölgesinde hasar gören telefon ve elektrik hatları ile su şebekelerini onarma çalışmaları devam ederken, depremden etkilenenler için gıda yardımları yapılıyor.


Deprem nedeniyle üst düzey acil müdahale alarmına geçen Sichuan eyaletinde depremzedeler için çadır kampları kuruldu.

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