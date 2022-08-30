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Dünyanın en büyük elektronik pazarı kapatıldı

"Çin'in silikon vadisi" olarak anılan, teknoloji endüstrisinin merkezi Şıncın'da ağustos ortasından itibaren Kovid-19 vakalarında dikkat çeken artış, dünyanın en büyük elektronik pazarının kapanmasına neden oldu. Bazı metropol bölgelerde 2 Eylül’e kadar karantina tedbirlerin gerçekleşeceği bilgisi verildi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:32
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:33
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Çin'in silikon vadisi olarak anılan dünyanın en büyük elektronik pazarı kapatıldı

Dünyanın en büyük elektronik pazarı kapatıldı
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Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vaka artışında görülen ilerleme "Çin'in silikon vadisi" olarak anılan, teknoloji endüstrisinin merkezi Şıncın’ı etkiledi.

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Şıncın şehrinde, dünyanın en büyük elektronik toptancı pazarının bulunduğu Huaçiangbey semti dahil, bazı metropol bölgelerde 2 Eylül'e kadar karantina tedbirleri uygulanacağı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Huaçiangbey ilçesindeki toptancı pazarındaki tüm işletmeler kapatılırken, çalışanlardan işlerini evlerinden sürdürmeleri ve her gün test yaptırmaları istendi.

24 METRO İSTASYONUNDAKİ SEFERLERE ARA VERİLDİ

Huaçiangbey'in bağlı olduğu Futien ve Luohu ilçelerinde 5 semtteki 24 metro istasyonundaki seferlere ara verildi, zorunlu ihtiyaçları karşılayan süpermarket ve eczaneler dışında tüm işletmelerin faaliyetleri durduruldu.

Sinemalar, eğlence merkezleri ve parklar kapatılırken, kafe ve restoranların yalnızca siparişle hizmet vereceği bildirildi.

Şıncın'da ağustos ortasından itibaren Kovid-19 vakalarında artış görülmüştü. Kentte son 24 saatte 11 yeni vaka tespit edildi.

Huaçiangbey'deki kapanma Şıncın'ın gayrı safi hasılasının yaklaşık yüzde 20'sini sağlayan teknoloji sektöründeki tedarik zincirlerini aksatma riski taşıyor.

"ÇİN'İN SİLİKON VADİSİ"

"Çin'in silikon vadisi" olarak anılan, teknoloji endüstrisinin merkezi Şıncın, telekomünikasyon donanımları üreticisi Huawei, çip üreticisi SMIC, elektrikli araç üreticisi BYD, elektronik ürün imalatçısı Foxconn ve internet devi Tencent gibi ülkenin en büyük şirketlerine ev sahipliği yapıyor.

Şehir yönetimi, yeni açıklanan tedbirler kapsamında, Huawei, SMIC ve Foxconn'a üretim faaliyetlerini bir hafta süreyle "kapalı devre" yürütmeleri ve çalışanların hareketlerini kısıtlamaları talimatı verdi.

1 HAFTA SÜRE KAPANMIŞTI

Çin'in en büyük 4. şehri olan, yaklaşık 17,5 milyon nüfuslu kent, martta Kovid-19 salgını nedeniyle 1 hafta süreyle kapanmaya gitmişti.

Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Salgın önleme ve kontrol tedbirleri, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

AA

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