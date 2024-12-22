Çin’in “Şişman Kız”ı hizmete giriyor

Çin’in Y-20 kargo uçağının en yeni modeli olan Y-20B, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’ne (PLAAF) ait bir hava üssünde görüldü. Bu gelişme, uçağın resmi olarak hizmete alınabileceği yönündeki beklentileri artırdı. Uydu görüntülerine göre, 29 Kasım’da Kaifeng Hava Üssü’nde beş Y-20B ve 18 Y-20A modeli tespit edildi. Kaifeng, Çin’in Orta Tiyatro Komutanlığı’na bağlı ve 37. Hava Alayı’na ev sahipliği yapıyor.

Uçak, sosyal medyada PLA takipçileri tarafından paylaşılan görüntülerle de gündeme geldi. Askeri havacılık uzmanı Andreas Rupprecht, Y-20B’nin Y-20A’dan, gövdesindeki beyaz dairesel bir işaret ile ayrıldığını belirtti. Rupprecht, bu işaretin doğruluğu teyit edilirse, Çin’in beklenenden daha fazla Y-20B ürettiğini öne sürdü.

Y-20B’NİN ÖZELLİKLERİ

Y-20B, “Şişman Kız” lakabıyla anılan Y-20 serisinin gelişmiş bir versiyonu. Uçak, yerel olarak üretilen WS-20 motoruyla güçlendirilmiş durumda. Bu motor, Rus yapımı Soloviev D-30KP-2 motorlarına göre daha fazla itiş gücü ve yakıt ekonomisi sağlıyor. Ayrıca, artırılmış menzil ve yakıt ikmal kapasitesi, uçağın hem askeri hem de lojistik operasyonlarda daha geniş bir kullanım alanına sahip olmasına olanak tanıyor.

Y-20B, 73 tonluk taşıma kapasitesiyle büyük lojistik görevleri yerine getirebiliyor. Bunun yanında, tanker uçak olarak diğer askeri uçakları havada yakıtla beslemek veya stratejik bir komuta merkezi olarak kullanılabilecek şekilde modifiye edilmesi planlanıyor.

BÖLGESEL VE STRATEJİK ÖNEMİ

Çin, özellikle Hint-Pasifik bölgesindeki gerilimler göz önüne alındığında, hava kuvvetlerini modernize etmek için büyük adımlar atıyor. Y-20B’nin gelişmiş motorları ve artırılmış menzili, Çin’in beşinci nesil savaş uçaklarının (J-20 ve J-35) operasyonel süresini ve etkisini artırabilir. Uzmanlar, bu özelliklerin Çin’in hava üstünlüğünü bölgesel çatışmalarda önemli ölçüde güçlendireceğini ifade ediyor.

Y-20B’NİN GELECEĞİ

Çin’in Y-20 filosunu genişletme planları arasında, Y-20B’nin ihracat pazarında da yer bulması hedefleniyor. Bu modelin, yüksek taşıma kapasitesi ve çoklu görev potansiyeliyle Çin’e uluslararası askeri alanda stratejik bir avantaj sağlaması bekleniyor.