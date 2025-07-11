Çin'in teşvik planı zora girdi: Bankalar tüketici kredisi hedeflerinde zorlanıyor

Çin ekonomisindeki yavaşlama ve özellikle emlak sektöründeki sıkıntılar, tüketicilerin harcama eğilimlerini olumsuz etkiliyor. Artan belirsizlikler ve iş piyasasındaki durgunluk, hanehalkının yeni kredi alma isteğini azaltırken, mevcut borçlarını kapatma eğilimine yönlendiriyor. Bu durum, bankaların kredi verme hedeflerini tutturmasını zorlaştırıyor.

PEKİN'İN TEŞVİK ÇABALARI VE KARŞILAŞILAN ENGELLER

Pekin yönetimi, ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve iç talebi canlandırmak amacıyla bankalara tüketici kredilerini artırma yönünde baskı yapıyor. Ancak, tüketicilerin temkinli yaklaşımı ve kredi talebindeki düşüş, bu teşvik planlarının etkinliğini sorgulatıyor. Bankalar, kredi portföylerini genişletmekte zorlanırken, verilen kredilerin geri ödenmemesi riski de artış gösteriyor.

EKONOMİK BÜYÜME HEDEFLERİ VE OLASI ETKİLERİ

Çin hükümeti, yıllık ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmak için iç tüketimin kilit rol oynadığına inanıyor. Tüketici kredilerindeki bu durgunluk, hükümetin büyüme hedeflerini sekteye uğratabilir ve ekonomik toparlanmanın beklenenden daha yavaş ilerlemesine neden olabilir. Analistler, bu durumun küresel ekonomiye de olumsuz yansımaları olabileceği konusunda uyarıyor.

UZMANLARDAN UYARI: "GÜVEN İNŞASI ŞART"

Ekonomi uzmanları, Çin'deki tüketici kredisi sorununun temelinde güven eksikliği olduğunu belirtiyor. Halkın ekonomiye olan güvenini yeniden kazanması için kapsamlı reformlar ve şeffaf politikaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Aksi takdirde, yalnızca kredi hedefleriyle değil, genel ekonomik büyümeyle ilgili de ciddi sorunlar yaşanabileceği ifade ediliyor.