Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde korkunç deprem: Bilanço giderek ağırlaşıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde korkunç deprem: Bilanço giderek ağırlaşıyor

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Shigatse kentinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 53'e yükseldi.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Shigatse kentinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. En az 62 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde korkunç deprem: Bilanço giderek ağırlaşıyor

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Shigatse kentinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaştı. Çin basınında yer alan haberlere göre, Shigatse kentine bağlı Dingri bölgesi ve çevresinde birçok yapının yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. En az 62 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde korkunç deprem: Bilanço giderek ağırlaşıyor

6,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Shigatse kenti yerel saat ile 09.05'te 6,8 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, Çin Deprem Ağları Merkezi sarsıntının 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklamıştı. Çin basını, geniş bir bölgede şiddetli şekilde hissedilen deprem nedeniyle birçok binanın yıkıldığını duyurmuştu. İlk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde korkunç deprem: Bilanço giderek ağırlaşıyor

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