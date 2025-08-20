Çin'in üretim kısıtlamaları demir cevherini sert vurdu

Demir cevheri vadeli kontratları çarşamba günü ton başına yaklaşık 763,5 yuan seviyesine gerileyerek son altı haftanın en düşük seviyesini gördü. Bu düşüşün temel nedeni, Çin yönetiminin çelik üretimini kısmaya yönelik aldığı yeni kararlar oldu.

Küresel piyasalar açısından büyük önem taşıyan Tangshan’daki çelik üreticileri, 25 Ağustos’tan itibaren sinterleme kapasitesini yüzde 30, 31 Ağustos’tan itibaren ise yüksek fırın üretimini yüzde 40 azaltacak. Beklentiler tam bir kapanma yönünde olsa da açıklanan oranlar, kısıtlamaların daha kademeli olacağını gösteriyor.

NAKLİYE KISITLAMALARI ZORLUYOR

Üretim düşüşünün yanında, Pekin-Tianjin-Hebei bölgesinde ek nakliye sınırlamaları da devreye girecek. Bu adımlar, demir cevheri taşımacılığını sekteye uğratarak hammadde arzında ek baskı yaratabilir. Talep tarafındaki bu zayıflama, fiyatlarda düşüşün sürmesine yol açıyor.

Uzmanlar, çelik üretiminde yaşanacak kısıtlamaların yalnızca yerel değil, küresel emtia piyasalarını da etkileyeceğine dikkat çekiyor. Zira Çin, tek başına dünya deniz yoluyla taşınan demir cevheri ithalatının yaklaşık yüzde 75’ini gerçekleştiriyor ve dünya çelik üretiminin yarısından fazlasını üretiyor.

BHP’NİN KÂRI SON BEŞ YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Demir cevheri piyasalarındaki dalgalanma, sektör devlerinin mali tablolarına da yansıdı. Avustralya merkezli madencilik şirketi BHP Group, 30 Haziran’da sona eren mali yıl için 10,16 milyar dolar kâr açıkladı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 26 düşüşe işaret ederek son beş yılın en zayıf kâr performansı oldu.

Şirket, bu kaybın ana sebebi olarak Çin’den gelen talepteki zayıflamayı gösterdi. Dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi konumundaki Çin’deki ekonomik yavaşlama, yalnızca iç pazarı değil, küresel hammadde üreticilerini de doğrudan etkiliyor.

KÜRESEL PİYASALAR ENDİŞELİ

Çin’in attığı adımlar, dünya genelinde inşaat ve sanayi sektörlerini doğrudan etkileyebilecek nitelikte. Uzmanlar, üretim kısıtlamalarının uzun vadede fiyat istikrarı getirebileceğini ancak kısa vadede sert dalgalanmaların kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Türkiye gibi demir-çelik sektöründe ithalata bağımlı ülkeler açısından bu gelişmeler, maliyetleri ve fiyatlama stratejilerini yakından etkileme potansiyeli taşıyor. Özellikle altyapı ve inşaat yatırımlarında demir fiyatları kritik önemde olduğundan, Çin’in politikaları Ankara’dan İstanbul’a kadar piyasaları yakından ilgilendiriyor.