Çin'in yeni nesil savaş uçağı ilk kez görüntülendi

Çin, bugün sosyal medyada dolaşmaya başlayan görüntülerle, şaşırtıcı bir şekilde yüksek performanslı, gizli ve altıncı nesil bir savaş uçağını uçuruyor gibi görünüyor. Bu yeni uçak, kuyruksuz tasarımıyla dikkat çekerken, gizlilik ve uzun menzil gibi özellikleriyle de öne çıkıyor.

Görüntüler, yeni uçağın, iki koltuklu bir Chengdu J-20S avcı uçağıyla birlikte gündüz test uçuşu yaptığını gösteriyor. Uçağın yer ve tarihi tam olarak doğrulanamasa da, J-20'nin varlığı, Chengdu Aircraft Corporation (CAC) fabrika havaalanının bu test için muhtemel bir yer olduğunu düşündürmektedir. Çin Savunma Bakanlığı ya da devlet medyasından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

China’s 6th generation fighter.



This is the world’s first 6th generation fighter.



We have moved ahead of the United States in air dominance. pic.twitter.com/JI3ILExFN6 — Zhao DaShuai 东北进修???????? (@zhao_dashuai) December 26, 2024

UÇAK HAKKINDA DETAYLAR

Uçağın en dikkat çekici özelliklerinden biri, kuyruksuz konfigürasyonu ve modifiye edilmiş delta kanatlarıdır. Gövde ve burun bölgesinin tasarımı, J-20'ye benzerlik gösterse de, geniş burun bölgesi mürettebat için iki koltuklu bir düzenleme olabileceğini akla getiriyor. Ancak, kanopinin sınırlı görünümü uçağın tek koltuklu mu yoksa iki koltuklu mu olduğunu belirlemenin zorluğunu ortaya koyuyor.

Kuyruksuz tasarım, genellikle radar izini azaltma ve aerodinamik verimliliği artırma amacıyla kullanılır. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin de takip ettiği bir tasarım felsefesidir. Ancak, bu tür tasarımlar manevra kabiliyetini azaltabilir, bu yüzden modern uçuş kontrol sistemlerine ve potansiyel olarak itme vektörlü motorlara ihtiyaç duyulabilir. Şu ana kadar bu uçakta itme vektörlü motorlara dair bir işaret görülmemiştir.

Uçağın boyutu J-20 ile karşılaştırılabilir, ancak kuyruksuz yapısı ve geniş kanat açıklığı ile daha gelişmiş bir gizlilik seviyesi hedeflenmiş gibi görünüyor. Ayrıca, üç motorlu bir düzenlemeye sahip olabileceği yönündeki spekülasyonlar, uçağın yüksek irtifada sürekli hızlı uçuş yeteneğini artırabilir.

Bu uçağın Çin'in altıncı nesil savaş uçağı programının bir parçası olabileceği düşünülüyor. Eylül 2022'de ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General Mark D. Kelly, Çin'in altıncı nesil hava muharebe sistemleri üzerinde çalıştığını belirtmişti, bu da bu yeni uçağın gelişimini destekleyen bir bilgi olarak değerlendirilebilir.

Uçağın ilk uçuş görüntüleri, Çin'in askeri teknolojideki ilerlemesini ve özellikle gizlilik, menzil ve performans konularında atılan büyük adımları gözler önüne seriyor. Ancak, bu bilgilerin çoğu spekülatif ve resmi onay bekleniyor.