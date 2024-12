Çin'in yeni nesil savaş uçağı ilk kez görüntülendi

Çin, bugün sosyal medyada dolaşmaya başlayan görüntülerle, şaşırtıcı bir şekilde yüksek performanslı, gizli ve altıncı nesil bir savaş uçağını uçuruyor gibi görünüyor. Bu yeni uçak, kuyruksuz tasarımıyla dikkat çekerken, gizlilik ve uzun menzil gibi özellikleriyle de öne çıkıyor.

Görüntüler, yeni uçağın, iki koltuklu bir Chengdu J-20S avcı uçağıyla birlikte gündüz test uçuşu yaptığını gösteriyor. Uçağın yer ve tarihi tam olarak doğrulanamasa da, J-20'nin varlığı, Chengdu Aircraft Corporation (CAC) fabrika havaalanının bu test için muhtemel bir yer olduğunu düşündürmektedir. Çin Savunma Bakanlığı ya da devlet medyasından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

