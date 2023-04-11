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Çinko eksikliği belirtileri nelerdir?

Uzm. Dr. Sevinç Yılmaz, çinko eksikliği hakkında bilgiler verdi ve uyarılar yaptı. İşte o önemli bilgiler…

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 03:38
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Çinko eksikliği nelere yol açar

Çinko eksikliği belirtileri nelerdir?
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Çinko, protein ve nükleik asit sentezinde özellikle DNA yapımında  ve 300 den fazla enzim işlevinde faktör olarak rol alan bir elementtir. Bu nedenle tüm hücre ve doku fonksiyonları için gerekir.    Vücut için oldukça önemli bir element olan çinko; hücre gelişimi ve çoğalmasında, enfeksiyonlara karşı korunmada, bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesinde etkin rol oynuyor. Yeterli miktarda çinko alınamaması enfeksiyonlara, bağırsak fonksiyonlarında değişime, anemiye ve otoimmün hastalıkların oluşmasına zemin hazırlayabiliyor.

Kuru ve pürüzlü cilt, saç dökülmesi, tırnak bozuklukları, görme sorunları, ishal ve iştahsızlık çinko eksikliğinin belirtileri arasında gösteriliyor. Kırmızı et, kabuklu deniz ürünleri, baklagiller, yulaf, kinoa ve fındık çinko açısından zengin besinler olarak aktarılıyor. Ayrıca, günlük 15 mg çinko alımının yeterli olduğunu belirten uzmanlar; çocukluk, yaşlılık, gebelik ve emzirme dönemlerinde çinko ihtiyacının arttığını vurguluyor.

Demirden sonra organizmada en çok bulunan element olan çinko, hücre gelişimi ve çoğalmasını sağlar.

Çinko; Fiziksel   büyümede, Cilt, saç ve tırnak  sağlığında, Yara iyileşmesinde önemli rol oynar. Antioksidan özelliği sayesinde; Bağışıklık hücrelerinin işlevlerini koruyarak enfeksiyonlara karşı korunmada, Bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesinde etkili. Ayrıca, merkezi sinir sistemindeki hücre gelişimine, özellikle de retina koruyuculuğu etkisiyle görme duyusu olmak üzere koku ve tat alma fonksiyonları için de önemlidir.

Belirtileri nelerdir?

Karanlığa adaptasyon bozukluğuyla beraber tat ve koku duyusunda bozulma,

Eritrosit yapımında ve fonksiyonlarında bozulmayla birlikte aneminin belirginleşmesi ve zor tedavisi,

Lenfositlerin fonksiyon bozukluğu ile bağışıklığın zayıflaması, sık enfeksiyon gelişimi ve otoimmün hastalıklara zemin oluşumu,

İştahsızlık,

Bağırsak fonksiyonlarında değişiklik, özellikle ishal oluşumu,

İnsülin sentezi için de önemli bir element olması nedeniyle diyabetin kontrol altına alınmasında zorluk çinko eksikliğinin belirtilerindendir.

Kuru ve pürüzlü cilt,

Saç dökülmesi ve saçlarda matlaşma,

Tırnak bozuklukları,

Görme bozuklukları,

Işığa duyarlılık,

Ayrıca, çinko eksikliği nedeniyle cinsel fonksiyonlarda bozulma ve kısırlık da ortaya çıkabiliyor.

HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Baklagiller

Özellikle yulaf, kinoa olmak üzere tahıllar

Kırmızı et

Kümes hayvanları

Kabuklu deniz ürünleri

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