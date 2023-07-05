Çinko eksikliği neleri götürür

Çinko beslenme yoluyla günlük yeteri oranda alınsa da bazı durumlarda çeşitli kronik hastalıklara bağlı olarak vücut tarafından emilemez.

Çinko, bazı gıdalarda doğal olarak bulunan ve vücut için gerekli olan temel bir mineraldir. Hücresel metabolizmada görev alan çinko, çeşitli enzimlerin katalitik aktivitesi için gereklidir. Aynı zamanda, bağışıklık sistemi, yaraların iyileşmesi, protein ve DNA sentezi ve hücre bölünmesinde görev alır. Hamilelik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde büyüme ve gelişmeyi destekler. Özellikle tat ve koku duyusunun gelişmesini sağlar.

Vücut sistemlerinde pek çok farklı şekilde rol alan çinkonun vücutta uzun süreli olarak depolanması mümkün değildir. Bu nedenle, çeşitli gıdalar ya da takviyelerle dışarıdan alınması gerekir.

Bazı nedenlere bağlı olarak, günlük yeterli miktarda çinko vücuda alınamaz. Bu durumda çinko eksikliği görülür.

ÇİNKO EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Çinko eksikliği temelde yetersiz ve dengesiz beslenme ile ilişkili bir durumdur. Pek çok besin kaynağının içinde çinko bulunur. Hayvansal ürünler, tahıllar, sebze ve meyveler ve deniz ürünleri çinko yönünden zengin besin gruplarına örnek verilebilir. Dolayısıyla, bu gıdaların yeterli miktarda tüketilmemesi sonucu çinko eksikliği görülebilir. Çinko yönünden en değerli besin grubu hayvansal gıdalar olduğu için vegan ve vejetaryen bireyler çinko eksikliği açısından risk grubunda bulunabilir. İleri yaştaki bireyler, hamile ya da emziren kadınlar ve 6 aydan büyük olup yalnızca anne sütüyle beslenen bebekler de risk grubunda yer alır.

Bunun yanı sıra, çeşitli kronik hastalıklar da çinkonun vücut tarafından yeterince emilememesine neden olabilir.

Çinko eksikliğinin diğer nedenleri arasında gün içinde çok yoğun spor yapmak ve aşırı alkol tüketimi bulunur.

Çinko Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?

Çinko, vücutta hücre üretimi ve bağışıklık sisteminin fonksiyonlarında görev alır. Büyüme, gelişme ve üremenin bir parçası olan çinkonun eksikliği yeni hücrelerin üretilememesine neden olabilir. Çinko eksikliğinde görülebilecek belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Ten renginde sararma

Cinsel isteksizlik

Yüz başta olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan akneler

Testosteron hormonunda azalma

Nedeni belli olmayan kilo kaybı

Tat ve koku duyusunda azalma

Ciltte açık ya da iyileşmeyen yaralar

İştah kaybı

İshal

Saç dökülmesi

Bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak sık sık enfeksiyon hastalıklarına yakalanma

Bebek ve çocuklarda gelişim geriliği

Ruhsal değişimler

Çinko eksikliği genel olarak büyüme geriliği, iştahsızlık ve bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını kaybetmesine neden olur. Şiddetli vakalarda ise saç dökülmesi, cinsel olgunlaşmanın gecikmesi, ishal ya da göz ve deri lezyonlarına neden olabilir. Bireylerde kilo kaybı ve zihinsel uyuşukluk da görülebilir.

EKSİKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Çinko eksikliğinde görülen belirtilerin çoğu yalnızca çinko eksikliğiyle ilişkili değildir. Bu nedenle, kesin tanı için fiziki muayene ve çeşitli testlere başvurulması gerekir. Çinko, protein ve nükleik asitlerin bir bileşimi olarak vücuda yayılır. Dolayısıyla, bu mineralin vücut içerisinde ne kadar bulunduğunun ölçülmesi için laboratuvar tahlilleri yeterli değildir. Plazma ve serum çinko seviyeleri ise vücuttaki genel çinko düzeyi hakkında bilgi verebilir. Ancak, bunlar da homeostatik kontrol mekanizmaları nedeniyle hücresel düzeyde veri sunamaz.

Çinko eksikliğinin klinik etkileri anormal laboratuvar verileriyle anlaşılır. Bireylerin çinko takviyesine ihtiyaç duyup duymadığı belirlenirken dikkate alınması gereken bazı faktörler bulunur. Bu faktörler, bazı risk faktörleri ve bireylerde ortak görülen belirtiler olarak ikiye ayrılabilir. Günlük yetersiz kalori alımı ya da dengesiz beslenme, aşırı alkol tüketimi veya sindirim sistemi hastalıkları risk faktörlerini oluşturur. Bebek ve çocuklarda gelişim ve büyümenin akranlarına göre yavaş olması da dikkate alınması gereken bir durumdur. Bu verilere göre yapılan değerlendirme sonucunda, bireylerin çinko takviyesi almasına karar verilebilir.

HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR?

Vücudun günlük ihtiyaç duyduğu çinkonun alınamaması ya da çinko eksikliğinin tedavi edilememesi gibi durumlarda bazı hastalıklar gelişebilir. Özellikle ileri derece çinko eksikliğine eşlik eden bazı hastalıklar şu şekildedir:

Felç ya da kalp krizi

Diyabet

Obezite

Gece körlüğü

Anemi (kansızlık)

İnfertilite (kısırlık)

Yumurtalık kanseri, cilt kanseri, lösemi ve bağırsak kanseri gibi bazı kanser türleri

Enfeksiyon hastalıkları

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çinko eksikliği; tanısı konduktan sonra kolay tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Bununla birlikte, bireylerin beslenme alışkanlıklarında uzun dönemli değişiklikler yapması gerekir.

Çinko yönünden zengin olan bazı besin grupları şu şekildedir:

Kırmızı et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri gibi et çeşitleri

Süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünleri

Barbunya, mercimek ve nohut gibi baklagiller

Kinoa, yulaf gibi tam tahıllı ürünler

Mantar, kuşkonmaz gibi sebzeler

Kuruyemişler

Yumurta

Özellikle hayvansal gıdalarda bulunan çinko vücut tarafından çok hızlı emilir. Bu nedenle, bireylerin daha yavaş emilen tahıllar gibi besin gruplarını tüketmeden önce, günlük çinko miktarını aşmamak koşuluyla hayvansal gıdalar tüketmesi tavsiye edilir.

İleri derecede çinko eksikliğinde çinko takviyeleri de alınabilir. Bu takviyelerin çinko eksikliği görülmeden alınması sakıncalıdır. İçeriklerine göre takviyeler, antibiyotikler ya da idrar söktürücü ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle, bu takviyeleri kullanmadan önce mutlaka uzman bir doktora danışmak gerekir.