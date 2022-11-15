﻿O eksiklik kısırlığa bile neden oluyor

Sağlık için çinko şart. Eksikliği birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Vücudunda çinko eksiği olanlar öncelikle tat almakta güçlük çekiyor. Çinko eksikliği oluştuğunda, yemeklerin tatları farklı geliyor. Özellikle 60 yaş üzerindekiler çinko eksikliğinde yemeklerin tadını genç hallerindeki gibi alamıyor.



KRONİK HASTALIKLAR GELİŞEBİLİYOR

Yapılan araştırmalar gösterdi ki çinko eksikliği olanlar Alzheimer, nörolojik bozukluklar ve damar sertleşmesi gibi rahatsızlıklarla karşılaşıyor. Çinko eksikliğine bağlı olarak, kronik hastalık riskini artıran oksidatif stres ve inflamasyonda da artış gözlemlenebiliyor.

DUYMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİLİYOR



Çinko eksikliği, diğer duyularda da problemlere yol açabilir. Bir araştırma duyma kaybını çinko takviyesi ile tedavisi hedeflenmiş. Kendilerine çinko takviyesi uygulanan kişilerde duymada önemli artış gözlemlenmiş…

SAÇLARIN DÖKÜLMESİNE YOL AÇIYOR

Çinko eksikliği saç dökülmesine neden oluyor. Bu nedenle, çinko eksikliğinden kaynaklı halsizlik, aşırı güç eksikliği, kısırlık, cinsel isteksizlik, hafıza bozukluğu, dikkat dağınıklığı, cilt yaralarında iyileşmede gecikme, sinir sistemi bozukluğu ve kulaklarda çınlama gibi diğer semptomları da beraberinde getiriyor.

BEDENİN DİRENCİ DÜŞER



Çinko eksikliği bağışıklık sistemini de etkiliyor. Beden savunmasız kalınca başka hastalıklara da kapı açılıyor.