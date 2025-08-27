Çinko fiyatları yükselişe geçti

Çin hükümetinin metal piyasalarında kapasite azaltma politikaları, küresel çinko arzını daraltıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde, Teck Resources'ın Red Dog madeni üretimi yıllık bazda %20 azalarak 116.800 ton oldu. Aynı dönemde, Nyrstar Avustralya'daki Hobart tesisinde üretimi %25 oranında düşürdü.

LME STOKLARI DÜŞÜŞTE

LME'de çinko stokları, 2025 yılı başından bu yana 130.000 ton azalarak 42.000 ton seviyesine geriledi. Bu düşüş, arz sıkıntılarının ve üretim kısıtlamalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, LME'nin küresel depolama kapasitesi, 2016'dan bu yana en düşük seviyesine inerek 3,2 milyon metrekareye geriledi.

DOLARIN ZAYIFLAMASI VE FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ

ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki toplantısında faiz indirimine gitme olasılığı, kredi koşullarını iyileştirerek doları zayıflattı. Bu durum, dolar cinsinden fiyatlanan emtialara olan talebi artırarak çinko fiyatlarını destekledi.

TÜRKİYE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye, çinko ithalatında önemli bir oyuncu olup, inşaat, otomotiv ve galvaniz sanayilerinde çinko kullanımı yaygındır. Küresel fiyatlardaki artış, ithalat maliyetlerini yükseltebilir ve yerli üreticiler için rekabet avantajı sağlayabilir.

Çinko fiyatlarındaki bu yükseliş, küresel arz-talep dengesindeki değişikliklerin ve ekonomik politikaların etkisini gösteriyor. Türkiye'nin bu gelişmeleri yakından takip etmesi, sanayiciler ve yatırımcılar için stratejik önem taşıyor.