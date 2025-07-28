Çinko geri adım attı

Londra Metal Borsası’nda işlem gören çinko vadeli kontratları, 24 Temmuz’da ulaşılan 2.880 dolar seviyesinden düşerek 2.830 dolara geriledi. Bu düşüş, son dört ayın en yüksek seviyesinden gelen ilk geri çekilme olarak kayıtlara geçti. Fiyatlardaki bu gevşeme, dünyanın en büyük galvanizleme tüketicisi olan Çin’deki sanayi politikalarının yeniden şekillenmeye başlamasından kaynaklandı. Çin hükümeti, çelik üretimi başta olmak üzere bazı temel sektörlerdeki kapasite fazlasını kontrol altına alma hedefiyle yeni sınırlamalar getirdiğini açıkladı. Pekin yönetimi, üretici fiyatlarındaki sürekli düşüşe karşı önlem olarak bu kararı alırken, galvanizleme sektöründeki daralma da çinko talebine doğrudan etki etti.

Çinko, sanayide özellikle çelik yüzeylerinin paslanmasını önlemek amacıyla galvanizleme işlemlerinde kullanılıyor. Ancak çelik üretimindeki düşüş ve yeni kapasite sınırları, bu alandaki talep projeksiyonlarını aşağıya çekti.

FABRİKA SİPARİŞLERİ DE DÜŞÜŞTE: PMI VERİLERİ ALARM VERİYOR

Çin’de üretim sektörünün gidişatını takip eden resmi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz ayında da 50 eşik seviyesinin altında kaldı. Bu durum, ülkedeki imalat sektörünün daralma içinde olduğunu ortaya koydu. Fabrika siparişlerindeki düşüş, çinko gibi sanayiye dayalı hammaddelere olan talebi daha da zayıflattı. Ekonomistler, Çin’in bu yıl beklenenden daha zayıf bir toparlanma süreci geçirdiğine dikkat çekerken, dış ticaret verilerinde yaşanan gerilemeler de sanayi ürünlerine yönelik genel talebin sınırlı kalacağını gösteriyor.

Uluslararası piyasalarda özellikle Çin’in imalat göstergeleri, metal ve maden yatırımcılarının yön tayininde belirleyici oluyor. Bu bağlamda zayıf PMI rakamları, çinko fiyatları üzerindeki baskıyı artırmış durumda.

ARZ CEPHESİNDE DE GELİŞMELER NEGATİF

Talep tarafında yaşanan daralma, çinko piyasasında tek başına fiyatları aşağı çekmedi. Arz kanadında da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kanada merkezli Teck Resources şirketinin Alaska’daki Red Dog Madeni’nde bu yılın ilk çeyreğinde çinko üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre %20 oranında azalarak 145.300 tona düştü. Red Dog, küresel ölçekte faaliyet gösteren en büyük çinko madeni konumunda ve rezervlerinin giderek tükeniyor olması, gelecekteki üretim beklentilerini de aşağı yönlü etkiliyor.

Teck Resources yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, madenin ekonomik ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle üretimde kesintilerin sürebileceği belirtildi. Şirketin üretim verileri, sektörde arz daralmasının önümüzdeki dönemlerde daha belirgin hale gelebileceğini gösteriyor. Ancak Çin tarafındaki talep yetersizliği, bu daralmanın fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturmasını şu an için engelliyor.