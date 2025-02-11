'Cinleri itaat ettiren adam'a servetini kaptırdı! Müge Anlı’ya üfürükçü Gazmalı Rahman damga vurdu

Düzenleme: Kaynak: ATV
'Cinleri itaat ettiren adam'a servetini kaptırdı! Müge Anlı’ya üfürükçü Gazmalı Rahman damga vurdu

Müge Anlı'nın programında işlenen konu ağızları açık bıraktı. Üfürükçü Gazmalı Rahman'a 17 bin euro kaptıran Habibe adlı kişi yaşadıklarını Anlı’ya anlattı.

Habibe adlı kişi sosyal medyada kendisini 'cinleri itaat ettiren adam' olarak tanıtan üfürükçü Gazmalı Rahman’a binlerce erosunu kaptırdı.

Almanya'da yaşayan Dağıstan ve Habibe çifti, Gazmalı Rahman adlı bir üfürükçü tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek Müge Anlı’nın programına başvuruda bulundu.

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TUZAĞINA DÜŞÜRDÜ

Antalya'da yaşayan ve kendisine "Gazmalı Rahman Hoca" diyen şarlatan, şans oyunlarının rakamlarını vereceğini ve ayrılan çiftleri barıştırdığını söyleyerek Habibe Hanımı tuzağına düşürdü. Habibe Hanım 17 bin Euro'ya yakın parasını üfürükçüye kaptırdı.

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FOTOĞRAFA 'BÜYÜ' YAPMIŞ

Cinler aleminde elinde kazmayla gezdiği için kendisine 'Gazmalı' lakabı taktığı iddia edilen üfürükçünün çifte yaptığı iddia edilen büyü de ortaya çıktı. Üfürükçünün TikTok hesabında paylaşılan bazı fotoğrafları sosyal medyada da gündem oldu.

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İKSİR İÇİRDİ

Çift, kendilerine "iksir" adı altında yasaklı bir madde içirildiğini de belirtti. Bu iddialar, kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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