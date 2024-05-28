Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti

Korona virüs salgının ardından Çinli bilim insanları yine bir virüs ortaya çıkardı.
Bilim insanlarının çok ölümcül olan Ebola virüsüne benzer bir virüsü geliştirdiği ileri sürüldü.
Virüsün Çin'deki Hebei Tıp Fakültesi'nde görev yapan bilim insanları tarafından üretildiği belirtildi.
Bilim insanlarının virüsü hamsterlar üzerinde denediği ortaya çıktı.
Virüsün 3 günde ölümcül etkileri olduğu tespit edildi.
Uzmanlar Ebola virüsünün bazı parçalarını kullanırken incelemenin sonuçları Science Direct isimli dergiyle paylaştı.
Hamsterlara virüs enjekte edildi. Hamsterlarda birçok etki ortaya çıktı.
Organ yetmezliği de dahil olmak üzere insan Ebola hastalarınınkine benzer ciddi semptomlar oldu.
Virüs enjekte edildildikten sonra hamsterlerin gözbebeklerinin yüzeyinde kabuklar meydana geldi.
Araştırmacılar ise ölü hamsterların , ölümcül virüsün vücutlarına yayıldığını fark ettiklerini de belirtti.
Öte yandan 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'da ölüm saçan virüsün etkilerini incelemek için virüsün bir benzeri yapıldı.