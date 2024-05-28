Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti

Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Çinli Bilim İnsanları bu kez “sahte Ebola virüsü" olarak virüs üretti. Virüsün 3 günde öldürücü etkisi olduğu ortaya çıktı.

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Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti 1

Korona virüs salgının ardından Çinli bilim insanları yine bir virüs ortaya çıkardı.

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Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti 2

Bilim insanlarının çok ölümcül olan Ebola virüsüne benzer bir virüsü geliştirdiği ileri sürüldü.

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Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti 3

Virüsün Çin'deki Hebei Tıp Fakültesi'nde görev yapan bilim insanları tarafından üretildiği belirtildi.

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Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti 4

Bilim insanlarının virüsü hamsterlar üzerinde denediği ortaya çıktı.

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Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti 5

Virüsün 3 günde ölümcül etkileri olduğu tespit edildi.

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Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti 6

Uzmanlar Ebola virüsünün bazı parçalarını kullanırken incelemenin sonuçları Science Direct isimli dergiyle paylaştı.

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Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti 7

Hamsterlara virüs enjekte edildi. Hamsterlarda birçok etki ortaya çıktı.

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Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti 8

Organ yetmezliği de dahil olmak üzere insan Ebola hastalarınınkine benzer ciddi semptomlar oldu.

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Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti 9

Virüs enjekte edildildikten sonra hamsterlerin gözbebeklerinin yüzeyinde kabuklar meydana geldi.

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Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti 10

Araştırmacılar ise ölü hamsterların , ölümcül virüsün vücutlarına yayıldığını fark ettiklerini de belirtti.

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Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti 11

Öte yandan 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'da ölüm saçan virüsün etkilerini incelemek için virüsün bir benzeri yapıldı.

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Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti 12
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Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti 13
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Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti 14
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Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti 15
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Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti 16
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Çinli bilim insanları 3 günde öldüren bir virüs üretti 17
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