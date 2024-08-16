Çinli dünya devi Türkiye'de yatırım yapacak mı? Şirketten açıklama geldi

Çin otomotiv markaları son yıllarda otomotiv sektörüne adeta damga vurdu. Bu markalardan 27 yılın ardından Türkiye’de 1 milyar liralık yatırım yapacak olan BYD Türkiye’de elektrikli ve hibrit araçlar üreteceğini açıklamıştı. Bu yatırımın ardından Chery’nin de Türkiye’de yatırım yapacağı ortaya çıkmıştı. Şirket yetkilileri bu konu hakkında kritik bir açıklamada bulundu.

Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre Chery'nin offroad SUV markası JAECOO’nun Türkiye lansmanı sırasında üst düzey yetkilileri kritik açıklamalarda bulundu.

Daha önce ortaya çıkan bilgilerde Chery’nin Samsun ve Manisa’yı değerlendirdiği ve imzaya çok yakın oldukları belirtilmişti. Şirket yetkilileri bu iki noktayı doğrularken diğer şehirler üzerinde de araştırmalarının devam ettiğini açıkladı.

“KAPIMIZ HERKESE AÇIK”

Şirket yetkileri Türkiye’deki yatırımı için girişimlerinde ortaklık modelinin de masada olduğunu belirterek: "Türkiye yatırımımızın ortaklı ya da yüzde yüz kendimizin olması konusunu henüz karara bağlamadık. Fakat, ortaklık konusunda kapımız herkese açık." İfadelerini kullandı.

2023 yılında Türkiye pazarına giren Chery sadece 3 modeli ile boy göstermiş ve Türkiye’de en çok satan 10. marka olmuştu. 2024’ün ilk 7 ayında ise 41 bin 139 araç satarak en çok satan 3. araç oldu.