Çinli elektrikli BYD Atto 3 Türkiye’de satışa sunuldu

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD (Build Your Dreams), Eylül ayında gerçekleştirdiği marka lansmanın ardından Türkiye’deki ilk modeli olan BYD ATTO 3’ü yollara çıkardı. BYD’nin global pazar için ürettiği tam elektrikli C SUV segmentindeki BYD ATTO 3, en üst donanıma sahip versiyonu olan Design paketiyle 1.590.000 TL'lik fiyatla satışa sunuldu.

BYD’nin tam elektrikli C SUV modeli, ilk bakışta farklı olduğunu gösteren bir tasarımla dikkat çekiyor. Global pazar için tasarlanan BYD ATTO 3, ünlü Alman otomobil tasarımcısı Wolfgang Egger’in imzasını taşıyor. Ön ve arkada karakteristik bir tasarıma sahip olan BYD ATTO 3, markanın “Ejderha Yüzü” olarak adlandırdığı tasarım dilini kullanıyor. Kendine özgü akıcı çizgileriyle bir ejderhanın yüzüne atıfta bulunan BYD ATTO 3, her açıdan farklı olmayı başarıyor. Arka tasarımda ise otomobilin genişliği boyunca uzanan stop lambaları, daha fazla şıklık ve görünürlük katıyor.

İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP İÇ MEKAN

BYD ATTO 3, dış tasarımı kadar iç tasarımıyla da farklı olduğunu ilk bakışta hissettiriyor. Teknolojik ve şık detaylara sahip geniş iç hacmi ile dikkat çeken BYD ATTO 3’ün kabini spor ve müzik temalarından ilham alınarak tasarlandı. Kabini çevreleyen, ön ve arka kapıya uzanan beyaz hatlar, otomobilin iç tasarımına daha kaslı bir görünüm katıyor. Havalandırma ızgaraları, ağırlık plakalarına benzetilirken farklı kapı açma kolları da spor aletlerine gönderme yapıyor. Orta konsolda ise koşu bandından esinlenilen bir tasarım öne çıkıyor ve vites kolu ise kettlebell şekline sahip. Ön ve arka kapı içlerinde yer alan kırmızı detaylar, gitar telleriyle özdeşleşiyor. Tam elektrikli BYD ATTO 3 yüksek malzeme kalitesi, elektrikli dönebilir 15.6 inç multimedya ekranı ve şık direksiyonuyla dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. Buna ek olarak BYD ATTO 3’te yer alan spor vegan deri ön koltuklar şıklık ve rahatlık sunuyor.

Direksiyon önünde yer alan ve direksiyon kolonuna entegre 5 inç’lik dijital gösterge paneli yer alıyor. Sürüş deneyiminin merkezinde yer alan elektrikli dönebilir 15.6 inç multimedya ekranı, isteğe göre dikey ya da yatay olarak kullanılabiliyor. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya ekranı, Android Auto ve Apple CarPlay dahil olmak üzere bağlantı özellikleriyle birlikte sezgisel ve kolay bir kullanım sağlıyor. Araç özelliklerinin dokunmatik ekran ve fiziksel düğmelerin kombinasyonuyla birlikte yönetilebilmesi, her yol şartında pratik ve güvenli bir kullanım sağlıyor.

29 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ OLUYOR

Sportif tasarımıyla dikkat çeken BYD ATTO 3, performansıyla ve yüksek verimliliğiyle kullanıcılarını etkiliyor. Sadece 0.29 Cd rüzgar direnci katsayısıyla aerodinamik bir model olarak öne çıkan BYD ATTO 3, bu tasarımı yenilikçi güç ünitesi ve öncü Blade Batarya teknolojisiyle birleştiriyor. 60.4 kWh bataryayı 150 kW (204 PS) güç ve 310 Nm tork sunan elektrikli motorla kombine eden BYD ATTO 3, 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniye ile gerçekleştirerek segmentindeki en hızlı tek motorlu elektrikli SUV olarak öne çıkıyor. WLTP ölçümlerine göre ortalama 420 km menzil sunan BYD ATTO 3 modeli, DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 29 dakikada şarj edilebiliyor. Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduyla kullanabilen BYD ATTO 3, kullanıcıların her yol koşulunda ve ortam konforlu bir sürüş elde etmesini sağlıyor.