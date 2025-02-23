Çinli genç girişimcilerden Bursa Büyükşehir’e ziyaret

'Yapay Zeka: Geleceğin Şekillendiricisi" başlığıyla düzenlenen Teknoloji Zirvesine katılmak için Bursa'ya gelenÇin G20 Genç Girişimciler İttifak Başkanı Han Tianqi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, tarafından ağırlandı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, iki ülke ve kentler arasında yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu.

Teknolojinin hızla geliştiği ve büyük önem kazandığı bir dönemde olunduğunu belirten Doç. Dr. Ergül Halisçelik, "Yeşil Bursa'mız için hayata geçirebileceğimiz iş birliklerini ve Çin firmalarının Bursa'daki yatırım imkanlarını değerlendirdiğimiz verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için Çin heyetine teşekkür ederim" dedi.