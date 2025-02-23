Çinli genç girişimcilerden Bursa Büyükşehir’e ziyaret

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çinli genç girişimcilerden Bursa Büyükşehir’e ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Çin G20 Genç Girişimciler İttifak Başkanı Han Tianqi ve yönetimini ağırladı.

'Yapay Zeka: Geleceğin Şekillendiricisi" başlığıyla düzenlenen Teknoloji Zirvesine katılmak için Bursa'ya gelenÇin G20 Genç Girişimciler İttifak Başkanı Han Tianqi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, tarafından ağırlandı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, iki ülke ve kentler arasında yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu.

Teknolojinin hızla geliştiği ve büyük önem kazandığı bir dönemde olunduğunu belirten Doç. Dr. Ergül Halisçelik, "Yeşil Bursa'mız için hayata geçirebileceğimiz iş birliklerini ve Çin firmalarının Bursa'daki yatırım imkanlarını değerlendirdiğimiz verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için Çin heyetine teşekkür ederim" dedi.

Çinli genç girişimcilerden Bursa Büyükşehir’e ziyaret

Çinli genç girişimcilerden Bursa Büyükşehir’e ziyaret

Çinli genç girişimcilerden Bursa Büyükşehir’e ziyaret

Son Haberler
Sivas’ta 12 ton yem doğaya bırakıldı
Sivas’ta 12 ton yem doğaya bırakıldı
Pendikspor ve Esenler Erokspor puanları paylaştı
Pendikspor ve Esenler Erokspor puanları paylaştı
LaLiga'da Alaves taraftarından İsrail'e kırmızı kart
LaLiga'da Alaves taraftarından İsrail'e kırmızı kart
Erzurum soğuğundan gol sesi çıkmadı
Erzurum soğuğundan gol sesi çıkmadı
Kendi markasını kurup hem hayatını değiştirdi hem de şifa dağıttı
Kendi markasını kurup hem hayatını değiştirdi hem de şifa dağıttı