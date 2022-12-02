2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Çinli kadınlar ayaklarını küçük göstermek için eziyet etmişler

Çinli kadınlar ayaklarını küçük göstermek için eziyet etmişler

Çinli kadınların yüzyıllar boyu güzelleşmek ve güzel görünmek için ayaklarından başlayarak kendilerine eziyet ettiği gerçeği yeniden gündem oldu. Ayak bağlama ismi verilen bu yöntemle ayak kemik yapısı bozuldu.

Galeri Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 09:01
Takip Et
1/9
Çinli kadınlar ayaklarını küçük göstermek için eziyet etmişler

18’inci yüzyılda kullanılan ağır ve kısıtlayıcı giysiler, korseler, uzun topuklar veya aşırı dar pantolonları insanlık “güzel” olarak tanımlanan görüntüye ulaşmak için kullanıyordu. Bunlardan bir tanesi de Çin'de görülen ayak bağlama.

2/9
Çinli kadınlar ayaklarını küçük göstermek için eziyet etmişler

Ayak bağlama yöntemi, yaklaşık bin yıl boyunca Çin’de varlığını korudu. Bu akım, ülkedeki kadınların yarısından çoğunun güzel gözükmek için ayaklarını deforme etmesine ve bu yüzden engeller yaratmasına sebep oldu. Küçük kızların ayakları, ailelerindeki büyük bir başka kadın tarafından “büyüdüklerinde iyi bir koca bulabilmeleri için” kemikleri kırılarak, bükülerek, sıkıca bağlanarak ve dönemin kılavuzlarında önerildiği üzere “dolaşımı tekrar oluşturmak için” bu acı içinde yürümeye zorlanarak ideal üçgen şekle yaklaştırılmaya çalışıyordu. Hatta bu ideal üçgene ulaşmak için, ayağın bazı parçaları kesilebiliyor veya çürümeye teşvik edilebiliyordu. Daha sonra ayak bu yeni ve parçalanmış formu ile iyileştiğinde, işlem tekrar ediliyordu.

3/9
Çinli kadınlar ayaklarını küçük göstermek için eziyet etmişler

İŞTE İDEAL ÜÇGENİN MR GÖRÜNTÜSÜAnnesi öldükten sonra, Çin'de ayakları bağlı kalan son kadınlardan biri olan Wang Lifen, 2007'de NPR ile yaptığı bir röportajda, "Ayaklarımı kendim bağladım" dedi ve devam etti: "Kemikleri kırılana kadar onları daha nazikçe manipüle edebiliyordum. Genç kemikler yumuşaktır ve daha kolay kırılır."Ayak ne kadar küçükse, kızın o kadar çekici olduğu düşünülüyordu ve nihai hedef “nilüfer ayağı” olarak adlandırılan ideale ulaşmaktı.Bu garip gelenek 10. yüzyılın ikinci yarısında, Güney Tang hanedanından İmparator Li Yu'nun hükümdarlığı sırasında başladı.

4/9
Çinli kadınlar ayaklarını küçük göstermek için eziyet etmişler

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Amanda Foreman, uygulamanın "ayaklarını yeni bir ay şeklinde bağlayan Yao Niang adlı onuncu yüzyıl saray dansçısından ilham aldığını" söylüyor ve devam ediyor: "İmparator Li Yu'yu, kurdeleler ve değerli taşlarla süslenmiş altı adımlık (1,8 metre) altın bir nilüferin içinde parmak uçlarında dans ederek büyüledi."Daha sonra ayak bağlama büyük bir akım haline dönüştü. 11. ve 12. yüzyıllardaki uygulamaya çok sayıda atıf bulunuyordu ve 13. yüzyılın ortalarında o kadar yaygınlaştı ki, arkeolojik kayıtlarda ayak bağlamaya dair fiziksel kanıtlarımız var.

5/9
Çinli kadınlar ayaklarını küçük göstermek için eziyet etmişler

Çin İmparatorluğu'nda bağlı ayaklar nihai erojen bölge olarak görülüyordu ve Qing hanedanından kalma pornografik kitaplarda minik parmaklarla oynamanın yaklaşık 50 farklı yolu listeleniyordu.

6/9
Çinli kadınlar ayaklarını küçük göstermek için eziyet etmişler

7/9
Çinli kadınlar ayaklarını küçük göstermek için eziyet etmişler

8/9
Çinli kadınlar ayaklarını küçük göstermek için eziyet etmişler

9/9
Çinli kadınlar ayaklarını küçük göstermek için eziyet etmişler

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
2
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
3
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
5
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿MİT'ten operasyon: PKK'nın sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿MİT'ten operasyon: PKK'nın sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿MİT'ten operasyon: PKK'nın sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿Mersin'de öğrenciye ulaşım 1 TL oldu
﻿Mersin'de öğrenciye ulaşım 1 TL oldu
﻿Mersin'de öğrenciye ulaşım 1 TL oldu
﻿Canan Hoca'dan sabah şifası...
﻿Canan Hoca'dan sabah şifası...
﻿Canan Hoca'dan sabah şifası...
﻿Uzmanı kışın hasta olmanın en büyük nedenini açıkladı
﻿Uzmanı kışın hasta olmanın en büyük nedenini açıkladı
﻿Uzmanı kışın hasta olmanın en büyük nedenini açıkladı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿ İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçı ve şarkıları
﻿ İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçı ve şarkıları
﻿ İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçı ve şarkıları
﻿Aylin Coşkun’a babasından 1 milyon dolarlık şantaj: Evini yakarım, hayatını…
﻿Aylin Coşkun’a babasından 1 milyon dolarlık şantaj: Evini yakarım, hayatını…
﻿Aylin Coşkun’a babasından 1 milyon dolarlık şantaj: Evini yakarım, hayatını…
﻿Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye gözdağı. 2 ay sonra sessizliğini bozdu
﻿Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye gözdağı. 2 ay sonra sessizliğini bozdu
﻿Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye gözdağı. 2 ay sonra sessizliğini bozdu
﻿Gelinim Mutfakta sunucusunun yürekleri yakan hikayesi. Bitli saçları ve anne itirafları tüm stüdyoyu ağlattı
﻿Gelinim Mutfakta sunucusunun yürekleri yakan hikayesi. Bitli saçları ve anne itirafları tüm stüdyoyu ağlattı
﻿Gelinim Mutfakta sunucusunun yürekleri yakan hikayesi. Bitli saçları ve anne itirafları tüm stüdyoyu ağlattı
﻿Altılı masanın dokuzuncu toplantısından ilk fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı
﻿Altılı masanın dokuzuncu toplantısından ilk fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı
﻿Altılı masanın dokuzuncu toplantısından ilk fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı
﻿Survivor yarışmacıları düğün yapmaya doyamadı. İkinci düğünü de Antalya'da yaptılar, paralar havada uçuştu
﻿Survivor yarışmacıları düğün yapmaya doyamadı. İkinci düğünü de Antalya'da yaptılar, paralar havada uçuştu
﻿Survivor yarışmacıları düğün yapmaya doyamadı. İkinci düğünü de Antalya'da yaptılar, paralar havada uçuştu
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu
﻿Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu
﻿Hırvat manken, giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir. Dünya Kupası'na damga vurdu
﻿Bella Hadid ürünlerine çıplak tanıtım yaptı. Alman moda markası için tasarladı
﻿Bella Hadid ürünlerine çıplak tanıtım yaptı. Alman moda markası için tasarladı
﻿Bella Hadid ürünlerine çıplak tanıtım yaptı. Alman moda markası için tasarladı
﻿Bitlis ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
﻿Bitlis ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
﻿Bitlis ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
﻿Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu
﻿Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu
﻿Tozun altından koca saray çıktı. Tesadüfen bulundu
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.