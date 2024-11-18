Çinli kompresör devinden Türkiye atağı. 1 Milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacak

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group'un 1 milyar dolarlık Türkiye'deki ilk yatırımının Türk ekonomisi için önemli olduğunu aktaran Sevimli, şunları kaydetti:

** Dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group'un Türkiye'deki ilk yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Kaishan'ın İZBAŞ yatırımı, 2025'in ilk çeyreğinde temeli atılarak bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

** Bu dev yatırım, SOCAR tarafından inşa edilen ve 2018'de devreye alınan STAR Rafineri'den sonra İzmir'e kazandırılan en büyük ölçekli yatırım olacak.

**Ev sahipliği yapacağımız bu yatırımda üretilecek büyük ölçekli kompresörler, jeotermal enerji santralleri başta olmak üzere farklı sektörlerdeki ağır sanayi kuruluşunda da kullanılacak.

** İZBAŞ yönetimi olarak sınırlı sayıda olan yatırım alanlarımızı, katma değeri yüksek üretim süreçlerine sahip yatırımlara tahsis etmek istiyoruz.