Çinli kompresör devinden Türkiye atağı. 1 Milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Çinli kompresör devinden Türkiye atağı. 1 Milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacak

Çinli kompresör devi Kaishan Group'tan Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor...İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group'un, Türkiye'deki ilk yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını bildirdi.

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group'un 1 milyar dolarlık Türkiye'deki ilk yatırımının Türk ekonomisi için önemli olduğunu aktaran Sevimli, şunları kaydetti:

** Dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group'un Türkiye'deki ilk yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Kaishan'ın İZBAŞ yatırımı, 2025'in ilk çeyreğinde temeli atılarak bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

** Bu dev yatırım, SOCAR tarafından inşa edilen ve 2018'de devreye alınan STAR Rafineri'den sonra İzmir'e kazandırılan en büyük ölçekli yatırım olacak.

**Ev sahipliği yapacağımız bu yatırımda üretilecek büyük ölçekli kompresörler, jeotermal enerji santralleri başta olmak üzere farklı sektörlerdeki ağır sanayi kuruluşunda da kullanılacak.

** İZBAŞ yönetimi olarak sınırlı sayıda olan yatırım alanlarımızı, katma değeri yüksek üretim süreçlerine sahip yatırımlara tahsis etmek istiyoruz.

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