Avrupada üretilecek iki Leapmotor modelinden birisi olacak B05 uygun fiyatıyla Volkswagen Id.3 ve Mg 4 modellerine rakip olacak
Çinli Leapmotor B05 Avrupa'da üretilecek Türkiye'ye uygun fiyatla gelecek
Çinli Leapmotor markası Avrupa'dan Stellantis ile yaptığı ortaklık sonucu elektrikli modellerini hem Avrupa’da üretecek hemde ek vergi olmadan satışa çıkartabilecek
C segmentinde bir hb olan Leapmotor B05’te
Uzunluk : 4.430mm
Genişlik : 1.880mm
Yükseklik : 1.520mm
Aks aralığı : 2.735mm
420 Litrelik bagaj hacmi arka koltuklar yatırıldığında 1.200 litreye çıkıyor.
Motor verileri tam bizim ülkemiz ötv sistemine uygun olan araçta
215 Beygirlik elektrikli motor yer alıyor.
Araçta 0-100 hızlanması 8 saniyenin altında
Son hız ise 160km/s
İki farklı batarya paketi var araçta
56.2Kwh batarya paketi ile 350km karma menzil
67.1Kwh batarya paketi ile 434km karma menzil sunuyor.
Ac şarj desteği 11kw
Dc şarj desteği 100kw
Yüzde 20-80 hızlı şarj dolum süresi 40 dakika.
Avrupa satış fiyatının 29.000 Euro’nun altında olması beklenen araç
Fiyatıyla Mg 4, Volkswagen Id 3 ve Renault Zoe gibi rakiplerinden çok rol çalacak görünüyor.
Avrupa üretimi Leapmotor B05 ler Türkiye’ye de her hangi bir ek vergi olmadan gelip satılabilecek.