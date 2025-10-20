Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Otomotiv Çinli Leapmotor B05 Avrupa'da üretilecek Türkiye'ye uygun fiyatla gelecek

Çinli Leapmotor B05 Avrupa'da üretilecek Türkiye'ye uygun fiyatla gelecek

Çinli Leapmotor markası Avrupa'dan Stellantis ile yaptığı ortaklık sonucu elektrikli modellerini hem Avrupa’da üretecek hemde ek vergi olmadan satışa çıkartabilecek

Çinli Leapmotor B05 Avrupa'da üretilecek Türkiye'ye uygun fiyatla gelecek - Resim: 1

Avrupada üretilecek iki Leapmotor modelinden birisi olacak B05 uygun fiyatıyla Volkswagen Id.3 ve Mg 4 modellerine rakip olacak

Çinli Leapmotor B05 Avrupa'da üretilecek Türkiye'ye uygun fiyatla gelecek - Resim: 2

C segmentinde bir hb olan Leapmotor B05’te

Uzunluk : 4.430mm

Genişlik : 1.880mm

Yükseklik : 1.520mm

Aks aralığı : 2.735mm

Çinli Leapmotor B05 Avrupa'da üretilecek Türkiye'ye uygun fiyatla gelecek - Resim: 3

420 Litrelik bagaj hacmi arka koltuklar yatırıldığında 1.200 litreye çıkıyor.

Motor verileri tam bizim ülkemiz ötv sistemine uygun olan araçta
215 Beygirlik elektrikli motor yer alıyor.
Araçta 0-100 hızlanması 8 saniyenin altında
Son hız ise 160km/s

Çinli Leapmotor B05 Avrupa'da üretilecek Türkiye'ye uygun fiyatla gelecek - Resim: 4

İki farklı batarya paketi var araçta
56.2Kwh batarya paketi ile 350km karma menzil
67.1Kwh batarya paketi ile 434km karma menzil sunuyor.
Ac şarj desteği 11kw
Dc şarj desteği 100kw
Yüzde 20-80 hızlı şarj dolum süresi 40 dakika.

Çinli Leapmotor B05 Avrupa'da üretilecek Türkiye'ye uygun fiyatla gelecek - Resim: 5

Avrupa satış fiyatının 29.000 Euro’nun altında olması beklenen araç
Fiyatıyla Mg 4, Volkswagen Id 3 ve Renault Zoe gibi rakiplerinden çok rol çalacak görünüyor.
Avrupa üretimi Leapmotor B05 ler Türkiye’ye de her hangi bir ek vergi olmadan gelip satılabilecek.

