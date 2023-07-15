74 yaşında fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor. Görenler gözlerine inanamıyor

Dünyaca ünlü bir tasarımcı olan Vera Wang'ın yaşını tahmin etmek biraz zor. İlk bakışta belki de otuzlarında olan bir kadın gibi gözükse de aslında Vera, Haziran ayında 74'üncü yaşını kutladı

74 yaşında fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor. Görenler gözlerine inanamıyor

New York'ta Çinli bir göçmen ailenin çocuğu olan Vera Ellen Wang, dünyaca ünlü bir tasarımcı.Bu zamana kadar ünlülere birçok gelinlik ve gece kıyafeti tasarladı.

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Wang, sadece başarılı tasarımlarıyla değil aynı zamanda yaşı ve enerjisiyle de şaşırtıyor. Vera, 27 Haziran 1949 yılında doğdu. Evet, kendisi tam 74 yaşında.

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Enerjisi, tarzı ve genç gösteren yapısıyla ona 74 demek oldukça zor. Vera'nın "ikonik" olarak adlandırılmasındaki en büyük etken de zaten gelenekselliğe meydan okuması.

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Fiziğiyle de kendine hayran bırakan tasarımcının sırrı ise sağlıklı beslenme ve spor. Tabii, tüm bunların yanında Vera genetik olarak da şanslı olduğunu belirtiyor.

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