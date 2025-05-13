Çinli otomotiv devi çok yakında Türkiye’de... Üretime başlayacağı tarih belli oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çinli otomotiv devi çok yakında Türkiye’de... Üretime başlayacağı tarih belli oldu!

SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, 2025'in son çeyreğinde üretime başlayacaklarını duyurdu.

Çinli otomobil markası SWM Motors, Türkiye'deki yatırım planlarını netleştirdi. Markanın Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, 2025'in son çeyreğinde Eskişehir'de yerli üretime başlayacaklarını açıkladı.

YILLIK 25 BİN ÜRETİM YAPILACAK

Azmanoğlu'nun verdiği bilgilere göre, SWM Motors yıl sonunda yerli üretime başlamayı hedefliyor. Üretim lokasyonu için Eskişehir seçilirken, fabrikanın üretim kapasitesi ise ilk etapta yıllık 25 bin adet olarak belirlendi.

OtoSpor programında Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulunan SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlure, markanın plug-in hibrit ve benzinli SUV modellerinin Türkiye'de üretilerek ihraç edileceğini de bildirdi. Eskişehir'deki fabrikanın üretim kapasitesinin ise ileride artırılması hedefleniyor.

ÜRETİLECEK İLK MODELLER BELLİ OLDU

Eskişehir'de ilk olarak makyajlı G01 ve G03 modellerini üretecek SWM, fabrikada üretime başlanması ile birlikte Türkiye'ye Çin'den otomobil ithal etmeyi de sonlandıracak.

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