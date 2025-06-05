Çin'li otomotiv devi o ilde seri üretime geçti! İlk arabanın banttan ineceği tarih belli oldu

Çin merkezli otomotiv şirketi SWM Motors, Türkiye’de otomobil üretim hedefleri doğrultusunda Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (EOSB) kurduğu tesiste ilk aracını eylül ayında banttan indirmeye hazırlanıyor. Urzema Holding bünyesindeki Urzat Otomotiv AŞ aracılığıyla gerçekleştirilen yatırım, bölge ekonomisine ve Türkiye otomotiv sektörüne katkı sağlamayı planlıyor.

MONTAJA BAŞLADI

SWM Motors, Eskişehir’de 13 bin metrekare kapalı alanı bulunan 38 bin metrekarelik bir tesisi kiralayarak montaj faaliyetlerine başladı. Çin’den getirilen otomobil aksamlarının montajıyla başlayacak üretimde, ilk etapta içten yanmalı motorlu SUV araçlar üretilip piyasaya sunulacak.

Firma, uzun vadede hibrit ve elektrikli araç üretimini de hedeflerken, öncelikli olarak Türkiye pazarına hizmet etmeyi, ardından ihracata açılmayı planlıyor.

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye’de otomobil üretiminde yıllardır süren bir eksikliğin bu yatırımla giderileceğini ifade etti. Küpeli, şöyle konuştu:

“Bu yatırım, Eskişehir ve ülkemiz için çok önemli bir gelişme. Organize Sanayi Bölgesi olarak yatırımcıların her türlü ihtiyacında yanlarındayız ve güvenli liman olmaya devam edeceğiz.”

Eskişehir’in ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin payının yaklaşık yüzde 33 olduğunu belirten Küpeli, yeni otomobil üretiminin bu oranı daha da yukarılara taşıyacağını sözlerine ekledi.

"MONTAJ TESİSİ İLE YATIRIMA BAŞLIYORUZ"

Urzema Holding Üst Yöneticisi Murat Ertaş, Eskişehir’in güçlü motor üretim altyapısından faydalanarak yatırımın ilk fazında montaj tesisi kurduklarını açıkladı. Ertaş, “Yerlilik oranımız şu an yüzde 20-25 civarında. Üç yıl içinde bunu yüzde 50-51’e çıkarmayı hedefliyoruz. Montajın ardından kapsamlı üretime geçeceğiz” dedi.

İlk fazda yılda 9 bin araç montajı yapmayı planladıklarını belirten Ertaş, ikinci fazda üretim kapasitesinin 100-150 bin araca ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

İLK ARAÇ EYLÜL'DE BANTTAN İNECEK

Ertaş, “Araçların banttan inme tarihi olarak eylül başını planlıyoruz. Bu tarih, uluslararası denetimlerin zamanlamasına bağlı olarak değişebilir” dedi. Üretilecek modelin SWM’nin G01F SUV aracının yenilenmiş versiyonu olacağı bildirildi.

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2025 yılı sonunda montaj tesisinde ilk aracın banttan indirilmesi planlanıyor. İlk yılda 40-45 kişi istihdam edilecek olan tesiste, 2026 yılında çalışan sayısının 100’e çıkarılması hedefleniyor. İkinci faz yatırımla ise 1500-2000 kişilik istihdam yaratılması ve 2028 itibarıyla yıllık 200-250 bin araç üretim kapasitesine ulaşılması bekleniyor.

SWM Motors’un Eskişehir’de başlattığı bu yatırım, Türkiye otomotiv sektörünün hem iç pazarda hem de ihracatta büyümesine katkı sağlayacak. Ayrıca bölgedeki nitelikli iş gücünün gelişimi ve teknoloji transferi açısından da büyük önem taşıyor.

Türkiye’nin stratejik konumu ve üretim altyapısına olan güven, uluslararası otomotiv firmalarının ilgisini artırmaya devam ediyor.