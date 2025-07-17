Çinli otomotiv devinden üretim durdurma kararı: Chery'nin alt markası tutunamadı

Çinli otomotiv devi Chery’nin alt markası Kaiyi, Rusya otomobil pazarında tutunamadı. Rusya’da Kaliningrad’daki “Avtotor” fabrikasında montajı yapılan Kaiyi modellerine rağmen marka, beklentilerin çok altında kaldı. Auto Mail haber portalına konuşan otomotiv sektörü kaynaklarına göre, üretim ve satışların kısa sürede tamamen durdurulması planlanıyor. Kaiyi’nin ürün gamı, Rus tüketici için yeterince cazip bulunmadı. Özellikle kalite, tasarım ve performans gibi başlıklarda rakiplerine göre geri planda kalması markayı çıkmaza sürükledi.

Kaiyi, ilgiyi canlandırmak amacıyla fiyatlarında büyük oranlarda indirime gitmişti. Örneğin, Kaiyi X3 modelinin fiyatı 2 milyon 117 bin 650 rubleden 1 milyon 375 bin rubleye çekildi. Bu indirim, güncel kurla yaklaşık 14 bin dolarlık bir gerilemeye karşılık geliyor. Ancak bu hamle bile tüketici eğilimlerini değiştirmeye yetmedi.

BAYİLER BİRER BİRER ÇEKİLİYOR

2025 yılının başında Rusya’nın en büyük otomobil bayilik zincirlerinden biri olan Rolf, Kaiyi ve BAIC markalarıyla olan tüm sözleşmelerini feshettiğini açıklamıştı. İlk çeyrekte Kaiyi 20, BAIC ise 15 showroom’unu kaybetti. Bu durum, markaların Rusya’daki pazar ağını ciddi şekilde zayıflattı. Kaiyi’nin satış kanallarındaki bu daralma, alınan üretim durdurma kararını hızlandıran unsurlar arasında yer aldı.

Oysa Chery, Rusya’daki bu girişiminden büyük umutlar besliyordu. Ancak yerel dinamiklerin öngörüldüğü gibi gelişmemesi, markayı erken bir geri çekilme kararı almaya zorladı.

BAIC STRATEJİSİNİ DEĞİŞTİRMİYOR

Aynı üretim tesisini kullanan bir diğer Çinli otomobil üreticisi BAIC ise Rusya pazarındaki varlığını sürdürmeye kararlı. Şirket, üretim kapasitesini korumanın yanında, dağıtım ve pazarlama yatırımlarını artırmayı planlıyor. 2025 yılı içinde Kaliningrad’daki tesiste dizel motorlu BAIC BJ60’ın montajı başladı. Yıl sonuna kadar 1,5 litrelik motor ve 177 beygir güce sahip 7 ileri DCT şanzımanlı BAIC X75 hibrit modelinin de banttan inmesi bekleniyor.

Kaiyi’nin vedası, Çinli markaların Rusya’daki varlığını doğrudan etkilemese de, tüketici alışkanlıklarını yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Özellikle Rus sürücüler için kalite ve marka algısı, fiyat etiketinden daha belirleyici olmaya devam ediyor.