Çinli perakende devi Miniso 550 milyon dolarlık tahvil çıkarıyor

Miniso Group Holding, küresel genişleme ve hisse geri alımı hedefleri doğrultusunda 550 milyon dolarlık tahvil ihraç edeceğini duyurdu. Hong Kong Borsası'na yapılan bildirimde, tahvillerin 14 Ocak 2025’te olgunlaşacağı ve %0,5 oranında faiz getirisi sağlayacağı ifade edildi. Faiz ödemeleri her altı ayda bir yapılacak. Şirketin bu tahvillerden elde edeceği net gelir ise 457 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

Miniso, bu fonun yarısını yurtdışında iş geliştirme, tedarik zinciri büyütme ve marka tanıtımı için kullanmayı planlıyor. Geri kalan miktar ise hisse geri alımları için ayrılacak. Bu strateji, şirketin finansal yapısını güçlendirme ve yatırımcı güvenini artırma hedeflerini destekliyor.

TAHVİLLERİN ÖZELLİKLERİ VE HEDEFLER

Tahviller, hisse senedi bağlantılı olarak ihraç edilecek ve ilk kullanım fiyatı 8,28 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, bir önceki günün kapanış fiyatına %26,1’lik bir prim içeriyor. Ayrıca, tahvillerin birim değeri 200 bin dolar olarak hesaplandı. Call spread adı verilen bir mekanizma ile şirket, seyrelme riskini azaltmayı ve nakit ödemeleri dengelemeyi amaçlıyor.

SPDB International’ın Tüketici Analiz Başkanı Richard Lin, "Bu tür sofistike finansal araçlar, Miniso’nun fonlama maliyetlerini azaltabilir. Ayrıca, Çinli şirketlerin uluslararası piyasalara açılma çabalarında dış finansmana daha fazla ihtiyaç duyacaklarını görüyoruz," dedi.

KÜRESEL MAĞAZA AĞI VE BÜYÜME VERİLERİ

Miniso, son yıllarda yurtdışındaki genişleme çalışmalarını hızlandırdı. Şirketin hedefi, 40.000’den fazla mağazalık bir küresel ağ oluşturmak. Bu mağazalar, yaşam tarzı ürünleri ve popüler eğlence markalarına dayalı ürünler sunmayı planlıyor. Şirket yöneticileri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’yı bir sonraki genişleme hedefleri olarak belirtti. Bu pazarlar, kişi başına düşen harcamaların Çin’e kıyasla daha yüksek olması nedeniyle cazip bulunuyor.

2024'ün ilk dokuz ayında, Miniso 773 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 9.449’a yükseltti. Bu mağazaların 7.186’sı Çin’de, geri kalanı ise yurtdışında yer alıyor. Yurtdışı mağaza sayısında 250’lik bir artış kaydedildi.

GELİR VE KARLILIK VERİLERİ

Miniso’nun 2024’ün ilk dokuz ayındaki gelirleri, bir önceki yıla göre %23 artarak 12,3 milyar yuana ulaştı. Aynı dönemde brüt kar ise yıllık bazda %34 artışla 1,75 milyar yuan oldu. Gelir artışında mağaza açılışları ve yurtdışındaki harcama artışları etkili oldu. Ancak, aynı mağaza satışları, düşük işlem hacmi nedeniyle orta tek haneli oranlarda geriledi. Bu durum, yerel pazardaki yavaşlamayı işaret ediyor.