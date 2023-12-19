Çinli Turist Gelecek mi?

Çin, her anlamda yükselen bir güç. Ülkemizde Çin’i anlayan kesim henüz çok az. Çin’e ilişkin önyargılarımız da mevcut. Birkaç aydır Çin’i anlamak için farklı uzmanlıklardan kişilerle bir araya geldim. Çin’den Türkiye’ye turist gönderen acente sahipleriyle yaptığım görüşmenin özeti aşağıda.

Çin’in Yükselen Turizm Pazarı

Çin her yıl yurt dışına 170 milyon turist gönderiyor. Bunun çoğunluğu Güney Asya’ya gitse de, Batı’ya giden turist sayısı da oldukça fazla. Pandemi Çin’in yurtdışına gönderdiği turist sayısının azalmasına neden olsa da, yavaş yavaş durum normalleşiyor.

Çin’den Türkiye’ye pandemi öncesinde 2019 yılında 500 bin turist geliyordu. 2020’de hedef bir milyon idi. Pandemi nedeniyle rakam 150 binde kaldı. Hedef en kısa sürede pandemi öncesini yakalayıp katlamak.

Çinli Turist Bilinenin Aksine Zengin

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere kurumlarımızda “Çinli turistler fakir, az para harcıyor” diye bir algı oluşmuş. İstatistiklere bakınca bu böyle görünebilir ama sorun bundan daha fazlası. Halbuki Çinli turistlerin bir seyahatte milyon dolar harcayanlarına rastlamak mümkün. Çinli turistin harcamasına imkan verecek altyapıları kurmadan Çinli turistten harcama bekliyoruz. Bu noktada, iki husus çok yoğun vurgulanıyor.

Bunlardan ilki, ödeme mekanizmalarının Çin ödeme sistemlerine entegre edilmesi. Çin’de artık neredeyse nakit para kullanılmıyor. Önde gelen ödeme mekanizması olan WeChat, Çin’de her yerde. Çinli Singapur’a gittiğinde ona özgü kurulmuş mekanizmalarla tüm işlerini rahatça görebilirken ülkemizde WeChat uygulamasına entegre yalnızca İş Bankası pos cihazları bulunuyor. Bu da piyasadaki pos cihazlarının yalnızca %15’ine karşılık geliyor.

Çinli turistin karşılaştığı diğer bir sorun olarak da mutfak kültürlerimizin uymaması gösteriliyor. Çin kültürü kapalılığıyla bilinir. Çinli otellerimize geldiğinde bize çok güzel gelen yiyecek kültürümüz Çinliye o kadar farklı geliyor ki, mutfağımızın Çinliyi tatmin etmesi imkansız. Bunun için ya Çinliye özgü oteller, ya da otellerde Çin mutfağı kısmı kurmamız gerekli.

Bu noktada, Çin Hükümeti tarafından Kuşak ve Yol Projesindeki ülkelerden birisi olarak belirlenen ülkemizin içinde bulunduğu ülkelerde birçok alanda yatırımlar teşvik ediliyor. Bunlardan en önemlisi de Çin dostu oteller inşa etmek. Çinli birçok yatırımcı, ülkemizde Çin otelleri kurmak için ortak arayışında.

Çin’in turizm sektörünü tam anlayıp önyargılarımızdan kurtulduğumuzda, Çin’e uygun stratejiler geliştirdiğimizde Çin bizler için birçok açıdan olduğu gibi turizm sektöründe de fırsatlar sunacak.

Önümüzdeki yazıda Çin ile ticarete ilişkin diğer gözlemlerle devam edeceğiz.