Çinli turistin sır ölümü… En son Likya Yolu’nda yürüyüş yapıyordu

Tatil için Fethiye’ye gelen Çinli turistten iki gündür haber alınamıyordu. Son olarak Likya Yolu’nda yürüyüş yapan turistin cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri Çinli turistin sır ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Çin’den tatil için Fethiye’ye gelen Xu Wenkai’nin yakınları, iki gün önce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, Wenkai’nin en son Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığını tespit etti.

Xu Wenkai’nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekipler bölgede çalışma yürüttü. Aramalara 43 personelin yanı sıra 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeği de katıldı.

Her yerde aranan Çinli turist Wenkai’den acı haber geldi. Turistin cansız bedeni bulundu. Sır ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

