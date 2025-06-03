Çinli yapay zeka geliştiricisi DeepSeek'in son modeli Google Gemini verileriyle mi eğitildi?

Uzmanlar ve geliştiriciler, modelin eğitim verilerinin bir kısmının Google'ın Gemini yapay zeka ailesinden geldiğine dair işaretler bulunduğunu öne sürüyor. DeepSeek daha önce de rakip modellerin verilerini kullanmakla suçlanmıştı.

Geçtiğimiz hafta Çinli laboratuvar DeepSeek, R1 akıl yürütme yapay zeka modelinin güncellenmiş bir versiyonunu yayınladı. Model, çeşitli matematik ve kodlama kriterlerinde yüksek performans gösterdi. Şirket, modeli eğitmek için kullandığı veri kaynağını açıklamazken, bazı yapay zeka araştırmacıları verilerin en azından bir bölümünün Google'ın Gemini yapay zeka ailesinden geldiği yönünde spekülasyonlarda bulunuyor.

Melbourne merkezli, yapay zeka için "duygusal zeka" değerlendirmeleri oluşturan geliştirici Sam Paech, DeepSeek'in son modelinin Gemini çıktılarından eğitildiğine dair kanıtlar yayınladığını iddia etti. Paech, X platformundaki bir gönderisinde, DeepSeek'in R1-0528 adlı modelinin, Google'ın Gemini 2.5 Pro'sunun tercih ettiği kelime ve ifadelere benzer ifadeler kullandığını belirtti. Paech paylaşımında, "Yeni DeepSeek R1'in neden biraz farklı tonda olduğunu merak ediyorsanız, bence muhtemelen sentetik OpenAI çıktıları üzerinde eğitimden sentetik Gemini çıktıları üzerinde eğitime geçtiler" ifadelerini kullandı.

Bu tek başına kesin bir kanıt olmasa da, yapay zeka için "özgür konuşma değerlendirmesi" olan SpeechMap'in takma adlı yaratıcısı bir başka geliştirici, DeepSeek modelinin "izlerinin" – modelin bir sonuca ulaşırken ürettiği "düşüncelerin" – "Gemini izleri gibi okunduğunu" kaydetti.

DEEPSEEK'İN GEÇMİŞTEKİ VERİ KULLANIM İDDİALARI

DeepSeek daha önce de rakip yapay zeka modellerinden veri toplamakla suçlanmıştı. Aralık ayında geliştiriciler, DeepSeek'in V3 modelinin sık sık kendisini OpenAI'ın yapay zeka destekli sohbet botu platformu ChatGPT olarak tanımladığını gözlemlemişti; bu durum, modelin ChatGPT sohbet günlükleri üzerinde eğitilmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirmişti.

Bu yılın başlarında OpenAI, Financial Times'a yaptığı açıklamada, DeepSeek'i, daha büyük ve daha yetenekli modellerden veri çıkararak yapay zeka modellerini eğitme tekniği olan "distilasyon" (damıtma) kullanımıyla ilişkilendiren kanıtlar bulduğunu belirtmişti. Bloomberg'in haberine göre, OpenAI'nin yakın bir işbirlikçisi ve yatırımcısı olan Microsoft, 2024'ün sonlarında OpenAI geliştirici hesapları aracılığıyla büyük miktarda verinin dışarı sızdırıldığını tespit etti. OpenAI, bu hesapların DeepSeek ile bağlantılı olduğuna inanıyor.

Distilasyon yaygın bir uygulama olmakla birlikte, OpenAI'nin hizmet şartları, müşterilerin şirketin model çıktılarını rakip yapay zeka oluşturmak için kullanmasını yasaklıyor.

VERİ KİRLİLİĞİ VE TESPİT ZORLUĞU

Açıkça belirtmek gerekirse, birçok model kendini yanlış tanımlamakta ve aynı kelimeler ile ifade biçimlerinde birleşmektedir. Bunun nedeni, yapay zeka şirketlerinin eğitim verilerinin büyük bir kısmını temin ettiği açık internetin, yapay zeka tarafından üretilmiş içeriklerle ("AI slop") giderek daha fazla dolmasıdır. İçerik çiftlikleri tıklama tuzağı oluşturmak için yapay zeka kullanmakta ve botlar Reddit ile X gibi platformları istila etmektedir.

Bu "kirlenme", eğitim veri kümelerinden yapay zeka çıktılarını tamamen filtrelemeyi oldukça zorlaştırmıştır.

Buna rağmen, kar amacı gütmeyen yapay zeka araştırma enstitüsü AI2'den bir araştırmacı olan Nathan Lambert gibi yapay zeka uzmanları, DeepSeek'in Google'ın Gemini verileri üzerinde eğitilmiş olmasının ihtimal dışı olmadığını düşünüyor. Lambert, X'teki bir gönderisinde, "Eğer DeepSeek'in yerinde olsaydım, kesinlikle piyasadaki en iyi API modelinden bir ton sentetik veri oluştururdum. GPU'ları az ama paraları çok. Bu onlar için kelimenin tam anlamıyla daha fazla hesaplama gücü demek. Gemini damıtma sorusuna evet" diye yazdı.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNDEN ÖNLEMLER ARTIYOR

Kısmen distilasyonu önleme çabasıyla, yapay zeka şirketleri güvenlik önlemlerini artırıyor.

Nisan ayında OpenAI, belirli gelişmiş modellere erişmek için kuruluşların bir kimlik doğrulama sürecini tamamlamasını zorunlu kılmaya başladı. Süreç, OpenAI'nin API'sinin desteklediği ülkelerden birinden devlet tarafından verilmiş bir kimlik gerektiriyor; Çin bu listede yer almıyor.

Başka bir gelişmede, Google kısa süre önce AI Studio geliştirici platformu aracılığıyla sunulan modeller tarafından üretilen "izleri" "özetlemeye" başladı; bu adım, Gemini izleri üzerinde performanslı rakip modellerin eğitilmesini daha zorlaştırıyor. Anthropic ise Mayıs ayında, "rekabet avantajlarını" koruma ihtiyacını gerekçe göstererek kendi modelinin izlerini özetlemeye başlayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili yorum almak üzere Google ile iletişime geçilmiştir ve geri dönüş olması halinde bu haber güncellenecektir.