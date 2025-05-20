Çinliler Trump’ın böyle kandırıyorlar: Büyük uyanıklık ortaya çıktı

Çinli ihracatçılar ABD'li müşterilere gümrük vergilerinin tüm yükünü üstlenme vaadiyle kazançlı anlaşmalar sunuyor.



CNBC'nin haberine göre, hukuk uzmanları ve sektörün deneyimli isimlerine göre bazı Çinli satıcılar, satıcıların tüm ithalat vergilerini ödediği "teslim edildi-görev-ödendi" nakliye yaklaşımını kullanarak ve sevkiyatları eksik faturalandırarak ABD'li müşterilere tarife öncesi fiyatlar sunabiliyor ve kâr etmeye devam edebiliyor.



Çinli ihracatçılar, genellikle nakliye firmaları, malların sevkiyatının lojistiğini yürüten şirketler aracılığıyla, daha az vergi almak için sevkiyat belgelerinde malların değerini düşük gösteriyor veya yanlış etiketliyorlar, genellikle her ikisi de yapılıyor.



Sevkiyatlar daha sonra, ABD hükümetinin gümrük kayıtlarının doğruluğundan ve geçerli tüm vergilerden sorumlu tuttuğu "kayıtlı ithalatçılar" olarak hareket eden yabancı kuruluşlar veya bireyler adına kayıtlı paravan şirketler aracılığıyla yönlendiriliyor.



İthalatçıların, tarifeleri ödeyeceklerine dair hükümete bir garanti olarak ABD'li kefil sağlayıcılardan en az 50.000 dolar gümrük teminatı almaları gerekiyor. Gümrük vergilerini zamanında ödeyemediklerinde, teminat vergileri karşılanıyor.