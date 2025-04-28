Çinlilerden Togg'a büyük darbe! Kimse tahmin etmiyordu

Düzenleme: Kaynak: ShiftDelete
Çinlilerden Togg'a büyük darbe! Kimse tahmin etmiyordu

Togg, geçtiğimiz yıl CES fuarında tanıttığı T10F fastback modeli henüz piyasaya sunulmadan taklit ettiği iddia edildi. Leapmotor T01 tanıtımındaki T10F benzerlikleri gözlerden kaçmadı. İşte iki model arasındaki büyük benzerlikler...

Togg, geçtiğimiz yıl CES fuarına damga vuran T10F fastback modelini duyurdu. Daha sonra Türkiye’de birçok yerde sergilendi. Önümüzdeki yaz aylarında ise aracın resmi tanıtımının gerçekleştirilip ön siparişe açılması bekleniyor.

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ShiftDelete'den Mert Can Aka'nın haberine göre; bu hafta Türkiye’nin en ucuz elektriklisi olarak bahsedilen T03 modelini üreten Leapmotor şimdi de T01 isimli yeni sedan modelini tanıttı. Ancak Togg T10F ile büyük bir benzerlik içerisinde olduğu görüldü.

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Togg T10F ve Leapmotor T01 benzerliğinde iki otomobili dışarıdan ve özellikle uzaktan ayırt etmek oldukça zor gözüküyor. Arka bagaj kapağı ve stoplar başta olmak üzere yan hatlar, direkler ve genel duruşu oldukça benzer.

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Leapmotor T01 modelinin Türkiye’de de satışa çıkma ihtimali olduğunu biliyoruz. Üstelik 15-20 bin dolar arası bir fiyata sahip olursa vergiler dahil 1 milyon TL’nin altında kalarak uygun fiyatlı bir alternatif olabilir.

Yani önümüzdeki dönemde ülkemize gelirse T10F ile yan yana benzerliklerinin kıyaslanması da mümkün olacak.

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