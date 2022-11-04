4 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Cinnet geçiren uyuşturucu bağımlısı kişi babasını öldürüp, kuzenini ağır yaraladı

Cinnet geçiren uyuşturucu bağımlısı kişi babasını öldürüp, kuzenini ağır yaraladı

Beyoğlu’nda cinnet geçiren uyuşturucu bağımlısı kişi, kendisini tedavi olması için ikna etmeye gelen astsubay kuzenini göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Daha sonra astsubay kuzeninin belinden kaptığı silah ile de babasını öldürdü. Olay sonrası gelen polislere de direnen şahıs özel harekat polisinin operasyonu ile evden çıkarıldı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 05:14
Takip Et

Cinnet geçiren uyuşturucu bağımlısı kişi babasını öldürüp, kuzenini ağır yaraladı

Cinnet geçiren uyuşturucu bağımlısı kişi babasını öldürüp, kuzenini ağır yaraladı
+
Aa
-

Olay, Beyoğlu, Keçeci Piri Mahallesi, Ufuk Sokak’ta saat 19.00’da meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan Abdullah Ç.’yi ailesi tedavi olması için ikna etmeye çalıştı. Daha sonra baba Mesut Ç. askerden izine gelen astsubay yeğeni Mehmet Ç.’yi yardım için eve çağırdı. Eve gelen Mehmet Ç. de amcasının oğlu Abdullah Ç. ile konuşmaya başladı. Uzun süre ikna olmayan ve ailesini tersleyen Abdullah Ç. bir anda sinirlenerek cinnet geçirdi. Bunun üzerine baba Mesut Ç. diğer odaya kaçarken astsubay Mehmet Ç. cinnet geçiren kuzeni Abdullah Ç. ile salonda kaldı. Cinnet geçiren Abdullah Ç. kaptığı bıçakla astsubay kuzeni Mehmet Ç.’yi salonda göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Ç.’nin belinden silahı alan Abdullah Ç. evde sağa sola ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği baba Mesut Ç. de olay yerinde hayatını kaybetti.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI KİŞİ ÖZEL HAREKAT POLİSİNİN OPERASYONU İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İçeride sağa sola ateş eden Abdullah Ç. polis ekiplerine direnmeye devam etti. Bunun üzerine olay yerine gelen özel harekat polisleri yaptıkları operasyon ile Abdullah Ç.’yi etkisiz hale getirdi. Eve giren sağlık ekipleri baba Mesut Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Ç. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ç. tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BABASINI ÖLDÜRDÜ, ASTSUBAY KUZENİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Cinnet geçiren uyuşturucu bağımlısı Abdullah Ç. tedavi olması için ikna etmeye gelen astsubay kuzenini Mehmet Ç.’yi göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Astsubay kuzeninin silahı ile de babası Mesut Ç.yi vurarak öldürdü. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
1
﻿Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
﻿Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
2
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
3
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
4
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
5
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
6
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
﻿Çocuklar 'AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
7
﻿Çocuklar 'AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
﻿Çocuklar 'AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
﻿Cinnet geçiren uyuşturucu bağımlısı kişi babasını öldürüp, kuzenini ağır yaraladı
﻿Cinnet geçiren uyuşturucu bağımlısı kişi babasını öldürüp, kuzenini ağır yaraladı
﻿Cinnet geçiren uyuşturucu bağımlısı kişi babasını öldürüp, kuzenini ağır yaraladı
﻿Zelenskiy: Kirli bombanın üretilmediğine dair açık kanıtlarımız var
﻿Zelenskiy: Kirli bombanın üretilmediğine dair açık kanıtlarımız var
﻿Zelenskiy: Kirli bombanın üretilmediğine dair açık kanıtlarımız var
﻿Hollanda'da kurtlar evcilleşmemeleri için paintball silahı ile uzaklaştırılacak
﻿Hollanda'da kurtlar evcilleşmemeleri için paintball silahı ile uzaklaştırılacak
﻿Hollanda'da kurtlar evcilleşmemeleri için paintball silahı ile uzaklaştırılacak
﻿İşçi servisi sinyalizasyon direğine çarptı: 2’si ağır 9 yaralı
﻿İşçi servisi sinyalizasyon direğine çarptı: 2’si ağır 9 yaralı
﻿İşçi servisi sinyalizasyon direğine çarptı: 2’si ağır 9 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.