Cinnet getiren torun dehşet saçtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cinnet getiren torun dehşet saçtı

ABD, Floridai'da yaşanan cinnet vakasında bir torun 79 yaşındaki büyükannesini kemerle döverek öldürdü.

Broward İlçe yetkilileri, 14 yaşındaki Sofia Koval’ı büyükannesini öldürmekle suçladı. PEOPLE’ın haberine göre, Koval yetişkin olarak yargılanacak. Olay, 23 Mayıs’ta Sofia’nın babasının kızını annesiyle birlikte bir arkadaşını ziyarete bıraktığı sırada meydana geldi. Baba, eve döndüğünde annesini boynunda sıyrıklar, yüzünde, bacaklarında ve kollarında morluklar ile tepkisiz halde bulduğunu belirtti. Yevheniia Koval, Broward Health Medical’a kaldırıldı ancak hayatını kaybettiği belirlendi.

WSVN’nin haberine göre, Sofia babasına büyükannesine kendini savunma amacıyla saldırdığını söyledi. NBC Miami ise Sofia’nın babasına büyükannesine kemerle birkaç kez vurduğunu ve yaşlı kadının "ölmesinde rol oynadığına" inandığını itiraf ettiğini belirtti.

Sofia Koval’ın babası, kızının Ukrayna’dan Florida’ya taşındığını ve orada devam eden savaşı gördüğünü açıkladı. Ayrıca, çatışma ve annesinden ayrı kalma nedeniyle davranışsal sorunlar yaşadığını ifade etti. Sofia’nın suçlu bulunması halinde en fazla 15 yıl hapis cezası alabileceği, ancak bir ıslah tesisinde üç yıllık bir gençlik cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. Şu anda Sofia Koval’ın kefalet olmaksızın gözaltında tutulduğu bildiriliyor.

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