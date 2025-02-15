Cins kedisi kaybolan kadın şoke oldu

Kaynak: İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan British shorthair cinsi kediyi, yoldan geçen bir gencin kucağına alarak götürmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İş yeri sahibi "Kedimi versin şikayetçi olmayacağım" dedi.

Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde oynayan British shorthair cinsi Duman isimli kedi, geçtiğimiz gün saat 15.45 sıralarında ortadan kayboldu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç bir şahsın kediyi uzun uğraşlar sonucunda kucağına alarak götürdüğü tespit edildi.

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Görüntülerde, kedinin önce iş yerinin karşısındaki bir aracın altına girdiği, daha sonra olay yerine gelen bir gencin uzun uğraşlar sonucu kediyi alıp kucağında götürerek bölgeden uzaklaştığı yer aldı.

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İş yeri sahibi Pakize Acar, Duman'ın ailesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Kedimi götüren kişi eğer geri getirirse şikayetimden vazgeçeceğim. 2.5 yaşındaki kedim bizim ailemizin bir parçası gibi. CPS'i var, yeni kısırlaştırdık. Bundan dolayı da psikolojisinin bozulmasından korkuyorum. Götüren kişiden bir an önce geri getirmesini istiyorum" dedi.

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