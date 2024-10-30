Cins köpekler jandarmaya takıldı

Kaynak: İHA
Cins köpekler jandarmaya takıldı

Bulgaristan'dan gelen bir kişi yurda sokmaya çalıştığı Pomeranian cinsi köpeklerle yakalandı.

Bulgaristan'dan gelen bir kişinin kendi aracıyla getirdiği Pomeranian cinsi köpekler, Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde yakalandı.

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Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında, Bulgaristan uyruklu A.Z. isimli şahsın idaresindeki araç içerisinde yapılan aramalarda, yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen, pasaport, küpe numarası, çip ve diğer taşıma şartlarını taşımayan 5 adet Pomeranian cinsi köpek tespit edilerek muhafaza altına alındı.

Edirne Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılırken, köpekler ise Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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