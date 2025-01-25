Cinsel içerikli görüntülerle dolandırıcılık! Önce şantaja boyun eğdi, sonra polise başvurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cinsel içerikli görüntülerle dolandırıcılık! Önce şantaja boyun eğdi, sonra polise başvurdu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi cinsel içerikli görüntüleri ile şantaja uğradı. Ardı arkası kesilmeyen isteklere yetişemeyen ve 114 bin TL'sini kaptıran kişi polise başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi cinsel içerikli görüntüleri ile kendisine şantaj yapan şahsa 114 bin TL'sini kaptırdı.

Alınan bilgiye göre, ilçede H.Ö. (38) isimli şahıs, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve cinsel içerikli görüntülü görüşme gerçekleştirdiği kişinin bu görüşmeyi kayıt altına alması ve kendisinden para isteyerek şantaj yapması nedeniyle paniğe kapıldı. Şahsın istediği parayı göndermediği takdirde müstehcen görüntülerini paylaşacağını söylemesi üzerine H.Ö. toplam 114 bin 200 TL şahsın hesabına para gönderdi. Son olarak şüphelinin tekrar arayarak şantaja devam etmesi üzerine H.Ö. polise giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, şüpheli şahsın tespiti ve teminine yönelik çalışma başlattı.

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