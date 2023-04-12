Belediye Başkanı iken cinsel istismar görüntüleri ortaya çıktı. AKP milletvekili adayı yaptı

Esenyurt’ta Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun adı çok ciddi bir skandalla gündeme gelmişti. Kadıoğlu’nun kendisinden burs istemeye gelen bir kız öğrenciyle müstehcen görüntüleri ortaya çıkmış, bunun üzerine de görevinden ‘sağlık sorunları’ sebebiyle istifa etmişti.

Necmi Kadıoğlu önümüzdeki seçimlerde AK Parti tarafından milletvekili adayı gösterildi. Kadıoğlu, İstanbul 3. Bölge 8. Sıradan listeye girdi.

İMARIN BAŞKENTİNİ YARATTI

Üstelik bu Necmi Kadıoğlu’nun tek skandalı da değildi. Kadıoğlu’nun Yönettiği Esenyurt ilçesi ‘imarın başkenti’ olarak adlandırılıyordu. Necmi Kadıoğlu döneminde hayata geçirilen tartışmalı imar planları nedeniyle Esenyurt bugün, İstanbul'un en kalabalık ilçesi durumuna geldi.

CUMHURİYET’E KARŞI TARTIŞMALI SÖZLER SÖYLEDİ

Kadıoğlu, 16 Nisan referandumu öncesinde katıldığı bir etkinlikte cumhuriyet ile ilgili tepki çeken sözler sarf etmişti.

Kadıoğlu’nun “Siz dik durun, içinizden ‘hayır' çıkartmayın. Bizim milletimiz tarihte hiç satıcı olmadı ki Abdülaziz'e kadar. Sonra içimize kanı bozuk, sütü bozuklar sızdı. Padişahlarımızı alaşağı ettiler, yıktılar. 10 yılda Osmanlı'yı tarumar ettiler, yıktılar. 1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu. İçinden ihanet edenler, ecdada hainlik edenler, olunca hayır gelmiyor. Bu milleti, millet yapan değerlere saldırmaya başladılar. Kuran'a, ezana…” sözleri çok uzun süre tartışılmıştı.

ERDOĞAN İLE BİRLİKTE YARGILANMIŞTI

Kadıoğlu, 1994-1998 arasında Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İBB Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

Akbil yolsuzluğu davasında dönemin İBB Başkanı Erdoğan ile birlikte yargılanan kilit isimler arasında yer aldı.